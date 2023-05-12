12 мая
﻿
Жизнь

Рабочие спилили дерево с вороньим гнездом и оставили птенцов без дома в Барнауле

В Барнауле рабочие спилили дерево, на котором ворона уже успела свить гнездо и вывести птенцов. Воронята рисковали стать добычей кошек и хищных птиц. Об этом сообщает "Катунь 24".

Спасенные воронята
Спасенные воронята
Катунь 24

Рабочие вырубили деревья 11 мая на улице Георгия Исакова. На одном из них ворона свила гнездо и ухаживала за птенцами уже несколько недель.

Рабочие разместили гнездо рядом на небольшом пне. Однако это не заменило воронятам безопасный дом. Малыши могли стать легкой добычей для уличных кошек и хищных птиц. Также мать-ворона оставила гнездо для собственной безопасности и перестала прилетать к малышам.

На помощь пришла редактор «Катунь 24». Она временно укрыла шестерых птенцов у себя на балконе и подкармливала малышей.

По информации издания, спустя пару часов после публикации нашелся человек, готовый позаботиться о птенцах. Мужчина по имени Родион согласился приютить воронят у себя в частном доме. Он осмотрел малышей, а затем аккуратно погрузил гнездо в машину.

Ранее беременную зайчиху спасли от собак в Новосибирске.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость