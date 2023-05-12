Рабочие спилили дерево с вороньим гнездом и оставили птенцов без дома в Барнауле

В Барнауле рабочие спилили дерево, на котором ворона уже успела свить гнездо и вывести птенцов. Воронята рисковали стать добычей кошек и хищных птиц. Об этом сообщает "Катунь 24".

Рабочие вырубили деревья 11 мая на улице Георгия Исакова. На одном из них ворона свила гнездо и ухаживала за птенцами уже несколько недель.

Рабочие разместили гнездо рядом на небольшом пне. Однако это не заменило воронятам безопасный дом. Малыши могли стать легкой добычей для уличных кошек и хищных птиц. Также мать-ворона оставила гнездо для собственной безопасности и перестала прилетать к малышам.

На помощь пришла редактор «Катунь 24». Она временно укрыла шестерых птенцов у себя на балконе и подкармливала малышей.

По информации издания, спустя пару часов после публикации нашелся человек, готовый позаботиться о птенцах. Мужчина по имени Родион согласился приютить воронят у себя в частном доме. Он осмотрел малышей, а затем аккуратно погрузил гнездо в машину.

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