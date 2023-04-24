Рабочие места мигрантов готовы занять меньше трети жителей Алтайского края

Почти 40% местных жителей чувствуют конкуренцию на рынке труда со стороны мигрантов, при этом только 29% готовы заменить их на рабочих местах — таковы результаты опроса, проведенного сервисом hh.ru. Подробности — в материале altapress.ru.

По данным опроса, 17% местных жителей относятся к трудовым мигрантам положительно, еще 40% - нейтрально, а отрицательно — 41%. Чаще всего негативно на этот вопрос отвечали представители сферы закупок (63%), транспорта и логистики (60%), производства и сервисного обслуживания (57%) и рабочего персонала (56%).

Среди опрошенных работников 42% не считают, что мигранты конкурируют с ними за рабочие места, еще 19% затруднились дать ответ, а 39% - считают, что для них такая проблема существует. Ощущают конкуренцию за работу с мигрантами преимущественно представители сферы транспорта и логистики, в том числе водители и таксисты (63% из респондентов данной сферы), сотрудники из направления «безопасность» (59%), рабочий персонал (58%), специалисты из сферы закупок (57%) и производственники (54%).

На вопрос, какую работу имеет смысл предлагать трудовым мигрантам, жители Сибири и Алтайского края чаще всего отвечали, что это могут быть любые рабочие места, где есть дефицит кадров (44%). Еще 26% считают, что мигранты могут претендовать только на работу, не требующую квалификации (дворники, грузчики и т. п.), а 3% считают — что на рабочие места, требующие высокой квалификации. При этом 17% уверены, что мигрантам вообще не нужно предлагать работу в регионе.

Опрос работодателей, которые нанимают мигрантов, показал, что они чаще всего предлагают им должности, не требующие профессиональных навыков (61%), еще 59% - работу, связанную с физическим трудом, требующую квалификации и опыта.

Стройка. Строительство в Барнауле. Анна Зайкова.

Примечательно, что 34% респондентов затрудняются ответить, готовы ли они занять рабочие места, которые освободились после отъезда мигрантов, 17% - точно не готовы это сделать, 19% - предпочитают, чтобы этой работой и дальше занимались приезжие. Только 29% высказали уверенность, что заменят мигрантов на освободившихся местах. Большинство из тех, кто дал такой ответ — вновь представители транспортной сферы (48%), рабочие (47%), а также сотрудники из индустрии гостеприимства (рестораны, гостиницы, туризм) и безопасности (по 41%), сотрудники из сферы продаж (37%).

Ранее в Алтайском крае отток населения увеличился на 14%.