2 июня
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Жизнь

Рабочего уволили за продолжительные походы в туалет

В КНР работодатель уволил сотрудника за многочасовые походы в туалет.

Китай.
Китай.
СС0

Каждый день тот проводил в уборной от трех до шести часов, объясняя ситуацию последствиями операции, пишет Business Insider.

В компании фиксировали походы в туалет. Судя по всему, только за 10 дней мужчина посетил туалет 22 раза, причем каждый раз поход длился от 47 до 196 минут.

Работник не согласился с таким решением и подал в суд, чтобы его восстановили на работе. Но в судебной инстанции постановили - такие длительные походы в туалет не соответствуют разумным и нормальным физиологическим потребностям, указывает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что Китай сотрясают крупнейшие протесты за последние 30 лет. Между тем товарооборот России и Китая вырос на 33% за десять месяцев 2022 года.

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