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Жизнь

13, пятница: самые жуткие факты про сегодняшний день

В 2023 году 13 октября выпало на пятницу. О том, почему "пятница, 13" - мистический и опасный день, расскажет altapress.ru

Черная кошка и куча суеверий.
Черная кошка и куча суеверий.
Михаил Хаустов

"Кровавые" пятницы в истории

В 1314 году в пятницу 13 король Франции Филипп IV казнил Великого магистра ордена Тамплиеров Жака де Моле.

В конце XVIII века англичане построили корабль, называли его «Пятница 13», спустили судно на воду, и больше его никто не видел.

В 1908 году сенатор Оуэн в США внес в такую пятницу тринадцать законопроектов на рассмотрение: никогда еще билли не вызывали столько споров и разногласий.

13 октября 1973 года упал самолет Douglas C-118А Liftmaster: погибли 46 человек.

13 октября 1973 года произошла авиакатастрофа в Подмосковье: терпит крушение Ил-62, количество смертей – 174.

13 ноября 2015 года произошли теракты в Париже.

Постер фильма &quot;Ведьмы&quot;.
Постер фильма "Ведьмы".
kinopoisk.ru

Что нельзя делать в эту пятницу

  • Отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет наполнена не всегда приятными сюрпризами.
  • Садиться за руль автомобиля.
  • Высаживать новые растения — они не будут плодоносить.
  • Искать новую работу — попытки не увенчаются успехом.
  • Веселиться — может произойти трагедия.
  • Заключать сделки и совершать крупные покупки.
Ведьма. Луна. Ночь
Ведьма. Луна. Ночь
ССО

Суеверия "тринадцатой" пятницы

  • Если сегодня взять денег взаймы, то вряд ли получится их вернуть.

  • Если рассказать кому-то про свои сны в этот день, можно забрать энергию своего собеседника.

  • Начиная в ссоры в пятницу, 13, можно сильно поругаться с близкими.

  • Если посмотреть в зеркало, ложась спать — покинут силы.

  • Оглянувшись, возвращаясь домой вечером 13 числа, можно потерять удачу.

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