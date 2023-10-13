13, пятница: самые жуткие факты про сегодняшний день

"Кровавые" пятницы в истории
В 1314 году в пятницу 13 король Франции Филипп IV казнил Великого магистра ордена Тамплиеров Жака де Моле.
В конце XVIII века англичане построили корабль, называли его «Пятница 13», спустили судно на воду, и больше его никто не видел.
В 1908 году сенатор Оуэн в США внес в такую пятницу тринадцать законопроектов на рассмотрение: никогда еще билли не вызывали столько споров и разногласий.
13 октября 1973 года упал самолет Douglas C-118А Liftmaster: погибли 46 человек.
13 октября 1973 года произошла авиакатастрофа в Подмосковье: терпит крушение Ил-62, количество смертей – 174.
13 ноября 2015 года произошли теракты в Париже.
Что нельзя делать в эту пятницу
- Отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет наполнена не всегда приятными сюрпризами.
- Садиться за руль автомобиля.
- Высаживать новые растения — они не будут плодоносить.
- Искать новую работу — попытки не увенчаются успехом.
- Веселиться — может произойти трагедия.
- Заключать сделки и совершать крупные покупки.
Суеверия "тринадцатой" пятницы
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Если сегодня взять денег взаймы, то вряд ли получится их вернуть.
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Если рассказать кому-то про свои сны в этот день, можно забрать энергию своего собеседника.
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Начиная в ссоры в пятницу, 13, можно сильно поругаться с близкими.
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Если посмотреть в зеркало, ложась спать — покинут силы.
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Оглянувшись, возвращаясь домой вечером 13 числа, можно потерять удачу.