Пять детей погибло, еще 54 пострадали в ДТП с начала года в Алтайском крае. Госавтоинспекция призывает родителей серьезнее относиться к перевозке детей

В Госавтоинспекции Алтайского края озвучили неутешительную статистику аварий с начала года с участием детей-пассажиров. За это время в крае произошло 48 ДТП, в которых погибло 5 детей, а еще 54 — получили травмы. Дети — самая незащищенная категория участников дорожного движения. Проблема детских травм на дорогах каждый год особенно остро встает в летний период. С началом отпускного сезона, когда многие выезжают на отдых, количество ДТП на дорогах увеличивается, в том числе и с несовершеннолетними пассажирами.

Так каждый четвертый пострадавший ребенок травмировался из-за отсутствия детского кресла или неиспользования ремня безопасности.

Напоминаем, что согласно п. 22.9 ПДД РФ перевозка детей в автомобиле допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 7 лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств (ДУУ), от 7 до 12 лет — на заднем сиденье автомобиля с использованием ДУУ или ремней безопасности; на переднем сиденье — только с ДУУ. Детское удерживающее устройство должно соответствовать весу и росту ребенка. Самым безопасным детским удерживающим устройством является детское автомобильное кресло. Ребенок должен быть пристегнут с момента начала движения транспортного средства до его полной остановки.

Не рекомендуется также оставлять детей без присмотра в машине. Даже если водитель отлучается на 10 минут, он должен брать ребенка с собой во избежание теплового удара летом или обморожения зимой.

Сотрудники Госавтоинспекции края постоянно ведут разъяснительную работу среди водителей, напоминают им о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности при перевозке детей. Инспекторы регулярно проводят мероприятия, направленные на предупреждение аварийности с участием детей-пассажиров и выявление нарушений в правилах их перевозки. В летний период, в связи с увеличением транспортного потока и граждан, направляющихся к местам отдыха, на федеральных и региональных автодорогах, а также в местах проведения дорожных работ для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств выставляются дополнительные экипажи ДПС.

Пять детей погибло, еще 54 пострадали в ДТП с начала года в Алтайском крае. Источник: barnaul22.

Однако в Госавтоинспекции отмечают, что такие рейды носят, прежде всего, профилактический характер. Ведомство настоятельно рекомендует водителям соблюдать установленные правила перевозки детей в автомобиле — в случае аварии эти правила могут спасти ребенку жизнь.

Госавтоинспекция Алтайского края также призывает родителей, перевозящих детей, серьезнее относиться к своим обязанностям.

Инспекторы напоминают, что, согласно правилам дорожного движения, ездить с детьми в автомобиле можно только с условием полного обеспечения их безопасности. Нужно не только обязательно использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности, но и строжайшим образом соблюдать все правила дорожного движения.

Штраф за несоблюдение правил составляет 3 тыс. рублей согласно ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Но ни один штраф не сравнится с жизнью и здоровьем ребенка. Уберечь детей — долг каждого взрослого, считают в Госавтоинспекции.