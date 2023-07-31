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Жизнь

Путин подписал закон о праве отцов на алименты

Владимир Путин 31 июля подписал закон о праве отцов на алименты.

Ребенок.
Ребенок.
СС0

Закон вносит изменения в статьи 89 и 90 Семейного Кодекса РФ. Теперь, если отец в одиночку воспитывает ребенка, он имеет право на алименты от жены или бывшей жены. Право требовать выплату мужчина может в течение трех лет после рождения общего ребенка.

Ранее этим правом могли пользоваться только женщины.

Также уточняется, что право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга (бывшего супруга): бывшей жены в период беременности можно только в случае наступления беременности в период брака, а также нуждающегося супруга (бывшего супруга), осуществляющего фактический уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком — инвалидом с детства I группы.

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