Путин отменил визы для граждан Грузии

Согласно указу, граждане Грузии смогут въезжать в Россию и выезжать из страны без оформления визы.

Исключения составляют те, кто приехал в Россию учиться, работать или планирует находиться в стране дольше 90 дней.

Кроме того, грузинским сотрудникам Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ и членам их семей будут оформлять однократные визы на три месяца.

После аккредитации таких сотрудников они и их семьи могут въезжать в РФ и выезжать из страны без оформления виз в течение всего срока аккредитации.

Ранее мы рассказывали, в какие страны российские туристы могут отправиться без визы летом 2023 года.