Пушистого "работника" магазина "уволили" из-за жалобы покупателя

В Зеленоградске "уволили" кота Сергея, который был "мордочкой" сети магазинов "Ю-Маркет", сообщает " Зеленоградск подслушано ".

Известно, что Зеленоградск считается «городом котов». Животные живут во многих туристических заведениях.

Так, в местном магазине «ЮМаркет» жил кот Сергей. Он стал «лицом» сети магазинов, а по итогам 2022 года стал «Сотрудником года».

В конце декабря 2023 года Роспотребнадзор обязал магазин избавиться от животного из-за анонимной жалобы покупателя. Кота забрал один из сотрудников магазина, но он не может привыкнуть к новым условиям.

Владельцы магазина создали петицию за возвращение кота. Ее подписали уже 500 человек.

Ранее в Москве коты закрыли хозяйку на балконе.

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