Пушистого "работника" магазина "уволили" из-за жалобы покупателя

Известно, что Зеленоградск считается «городом котов». Животные живут во многих туристических заведениях.
Так, в местном магазине «ЮМаркет» жил кот Сергей. Он стал «лицом» сети магазинов, а по итогам 2022 года стал «Сотрудником года».
В конце декабря 2023 года Роспотребнадзор обязал магазин избавиться от животного из-за анонимной жалобы покупателя. Кота забрал один из сотрудников магазина, но он не может привыкнуть к новым условиям.
Владельцы магазина создали петицию за возвращение кота. Ее подписали уже 500 человек.
Ранее в Москве коты закрыли хозяйку на балконе.
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