Пугачеву вместе с супругом заметили на фестивале Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ) посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Об этом сообщает StarHit .

Изначально фанаты Примадонны сомневались, что звезда появится на фестивале. Ходили слухи, что Алла Борисовна серьезно приболела и лечится на вилле «Марта". Однако их опасения оказались напрасны, и певица вместе с мужем-юмористом были замечены среди зрителей «Рандеву-2023».

Лайма Вайкуле пригласила выступить на фестивале в Юрмале латышских, украинских и русских исполнителей. В частности на сцене выступили лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) и бывшая оперная звезда Мария Максакова* (признана иноагентом в РФ).

"Аргументы и факты" дополняют, что Лайма Вайкуле пыталась всячески продать билеты на «Рандеву-2023», чтобы как-то окупить мероприятие. Так, на субботу, 29 июля, остались непроданными огромное количество билетов.

Накануне старта фестиваля Вайкуле использовала последнюю возможность прорекламировать свое мероприятие и сделала громкое заявление, что все средства с концерта пойдут на помощь Украине. Это отпугнуло сразу нескольких крупных исполнителей, таких как Arctic Monkeys и лидера группы U2 Боно.