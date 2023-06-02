Пугачеву в Израиле лишили пособия из-за "слишком большой пенсии РФ"

Алла Пугачева до сих пор получается пенсию в 55 тыс. рублей, несмотря на отъезд из России.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".

Такая сумма выходит с учетом различных надбавок, например, за звание народной артистки СССР.

Кроме того, Примадонна получает несколько тысяч рублей за свой вклад в ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС.

Пугачева 8 сентября 1986 года дала бесплатный концерт в поселке вахтовиков Зеленый Мыс. Он находился неподалеку от Припяти и еще незакрытого реактора.

Из-за того, что Израиль подписал с Россией соглашение о финансовой прозрачности, включая банковские реквизиты, Пугачева не может получать получать там пособия для пенсионеров в размере 800 долларов - примерно 64,5 тыс. рублей по нынешнему курсу.

Ранее скандальный шоумен рассказал, что Пугачева остановилась у него дома и притаилась в комнате с коробками.