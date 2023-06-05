7 июня
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Жизнь

Птичку жалко. В Музыкальном театре ставят пластическую драму по реальной истории безответной любви и смерти

Оксана Малышева ставит в Музыкальном театре пластический спектакль «Найджел». Премьерные показы пройдут 15, 16, 17 июня. Уникальность постановки в том, что у этой истории нет готового либретто, автора, композитора, ее сочинила сама природа.

Репетиции спектакля "Найджел".
Репетиции спектакля "Найджел".
Виктория Паршкова.

История Найджела

В 2018 году широкая общественность узнала историю о безответной любви крупной морской птицы - олуши по имени Одинокий Найджел из Новой Зеландии. О его смерти написали все крупнейшие мировые издания.

Одиноким Найджелом птицу прозвали местные зоологи и туристы. Самец олуши жил в заповеднике на острове Мана, недалеко от материка. Несколькими годами ранее смерти Найждела новозеландские зоологи решили привлечь олуш, которые традиционно гнездились вдоль побережья архипелага, в безопасное место, где они и их гнезда находились бы под охраной. Одним из таких мест и был остров Мана.

Репетиции спектакля &quot;Найджел&quot;.
Репетиции спектакля "Найджел".
Виктория Паршкова.

Чтобы привлечь птиц, ученые поместили на возвышенности 80 фигур олуш, слепленных из бетона и искусно раскрашенных. Предполагали, что увидев сородичей на скале, настоящие олуши поселятся рядом, создадут семьи, вырастят птенцов.

Найджел прилетел на остров и пять лет жил здесь неотлучно. Самец стал выказывать особые знаки внимания одной конкретной бетонной птице. Он строил гнездо, летал в море за пропитанием, возвращался снова и садился рядом с ней.

Несколько олуш действительно стали гнездиться на острове, но Найджел оставался верен бетонной подруге. Он ходил вокруг нее, гладил, пытался с ней говорить. В феврале 2018 года он умер, так и не дождавшись взаимности. Его нашли на скале, высоко над морем. Он лежал рядом с птицей, которую любил.

Уже после смерти Найджела птицы массово прилетели на остров, за 40 лет заповедник впервые стал прибежищем для целой колонии.

Репетиции спектакля &quot;Найджел&quot;.
Репетиции спектакля "Найджел".
Виктория Паршкова.

Экзотический танец

«Это история большой безответной любви и самопожертвования, о верности, вопреки обстоятельствам. Но в то же время это рассказ об одиночестве», - говорит Оксана Малышева.

Историю Найджела она узнала в 2018 году и сразу решила, что хочет воплотить ее в пластическом варианте на сцене. Однако график работы и репертуар в Музыкальном достаточно плотный и долгое время не позволял вклиниться, тем более что это авторская история, а не спектакль по известному произведению.

В короткую, в общем-то, историю самой птицы Оксана внесла и вымышленные элементы. Например, зрителю покажут жизнь далекого народа маори с его укладом и мифологией. Балетный состав Музыкального театра специально репетирует танец хака, который исполняют на всех похоронах и свадьбах, а также спортивных состязаниях. Это наиболее известный всему миру элемент культуры маори.

Оксана Малышева.
Оксана Малышева.
Виктория Паршкова.

Танец состоит из приседаний и топота ногами, исполнители бьют себя по бедрам и груди, строят гримасы и выкрикивают аккомпанемент. Это композиция, в которой каждый инструмент - руки, ноги, тело, язык, глаза — исполняет собственную партию.

Маори в спектакле – череда ярких образов, которые символизируют дух самого острова. Так в постановку проникает мистика. Например, Тахунга – сквозной персонаж. Это жрец маори, который постоянно является Найджелу в моменты его особо сильных переживаний. Только в конце зритель понимает, что Тахунга не человек, а помощник, хранитель и мистический проводник между мирами.

Репетиции спектакля &quot;Найджел&quot;.
Репетиции спектакля "Найджел".
Виктория Паршкова.

Шанс на жизнь

Понятно, что история Найджела – во многом не птичья, а человеческая. По словам постановщика, каждый зритель найдет в ней то, что отзовется в душе. Помочь зрителю «очеловечить» рассказ поможет спектакль в спектакле, где в пластике покажут, насколько люди могут быть одинокими в этом мире и что делать, чтобы этого избежать.

«Даже будучи совсем близко и не раз встречаясь, люди проходит мимо другу друга, проживая жизнь, как одинокие рыбки, - каждый в своем аквариуме», - говорит Оксана Малышева.

Репетиции спектакля &quot;Найджел&quot;.
Репетиции спектакля "Найджел".
Виктория Паршкова.

Человек, оказываясь в непростых обстоятельствах, подобно Найджелу, ищет силы и поддержку. Любовь и верность помогают продлить жизнь и наполнить существование смыслом. У олуши был шанс прекратить свое одиночество. Одна из трех прилетевших на остров птиц – в спектакле ее называют Новая Она – полюбит Найджела и будет всячески бороться за то, чтобы он ушел с «кладбища» в живой мир. Но он в свою очередь останется холоден к ней, так же, как его бетонная возлюбленная холодна к нему.

Репетиции спектакля &quot;Найджел&quot;.
Репетиции спектакля "Найджел".
Виктория Паршкова.

Пространство сцены

В летней премьере постановщик решила расширить не только временные и сюжетные пространства, но и физическое пространство сцены. Так, оркестровая яма станет продолжением сцены, и в ней будут разворачиваться события древних легенд о силе злых демонов моря, которые боятся только огня. Авторы спектакля расскажут свою версию сотворения мира и места человека в нем.

Древние божества насылают на землю шторм, в котором оказывается Найджел и терпит крушение как раз над островом.

Вместе с ним зрители переживут «нашествие» из современного мира, птица испугается самолета и приезда экологов, которые, разумеется, кажутся ему чем-то инопланетным, а также самые неприятные и страшные моменты, когда Найджел останется на «кладбище» с бетонными птицами.

Репетиции спектакля &quot;Найджел&quot;.
Репетиции спектакля "Найджел".
Виктория Паршкова.

Обернитесь!

«Несмотря на очевидную грусть - все-таки птичку жалко, как ни крути – в истории есть, на мой взгляд, и светлая сторона, - говорит Оксана Малышева. – Ведь Найджел погиб не зря: колония олушей поселилась на острове и живет там счастливо по сей день».

Чтобы как можно больше людей почувствовали себя птицами, у главного входа в театр сделали фотозону с крыльями.

Постановщик надеется, что кого-то эта история заставит все же обернуться, посмотреть друг на друга и перестать быть Одиноким Найджелом.

Действующие лица и исполнители:

  • Найджел - Игорь Мусухранов
  • Она (реплика олуши) - Ольга Жданова
  • Новая Она, олуша - Елизавета Хохлова
  • Новые они, олуши - Илья Интулов, Татьяна Тамбовцева
  • Тохунга (жрец проводник) - Амид Заугольников
  • Руа (вождь маори) - Илья Зуев
  • Те Ману (дочь Вождя) - Татьяна Тамбовцева
  • Матаки (охотник, жених Те Ману) - Илья Интулов
  • Тангароа, бог моря - Сергей Автоманов
  • Экологи, помощники ученых - Артур Болтуть, Анна Кожевникова, помощники режиссера, техники по наладке и обслуживанию сценической декорации
  • Мужчина - Николай Чурпинов
  • Женщина - Тамара Вильгельм / Марина Петрова
  • Духи острова, предки маори, Понатури - демоны моря, Олуши, Голоса - артисты-вокалисты, артисты балета и хора, артисты балета.
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