Психолог рассказала, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом

Семейный психолог Олеся Полевчок в беседе с Life.ru рассказала , сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы сохранить здоровые и крепкие отношения с партнером.

Она рассказала, что единой цифры для всех не существует. Все люди разные, а частота сексуального желания у человека не зависит от пола.

Также психолог объяснила, что это называется сексуальный темперамент. Он дается человеку с рождения и не меняется в течении жизни.

Исключением могут стать трудные или яркие момент в жизни: стресс, болезни, возрастные изменения и т. д. В такие периоды частота желания секса может меняться.

Сексуальный темперамент, по словам психолога, делят на три группы: слабый, средний и сильный. При слабом сексуальное желание проявляется один раз в неделю или реже.

При среднем человек хочет секса три или четыре раза в неделю, а при сильном — каждый день. Если у партнеров этот показатель совпадает, то их отношения обретут гармонию.

В противном случае партнерам предстоит искать компромиссы.

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