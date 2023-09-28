Психолог рассказал, как паре избежать скуки в сексе

По мнению психолога, чтобы быть избежать скуки в сексе, нужно быть открытыми друг с другом и быть готовым к экспериментам.

В долгих отношениях нередко секс становится скучным и шаблонным. Из-за этого партнеры могут испытывать дискомфорт.

Для того, чтобы оживить сексуальную жизнь, нужно начать с изучения новых поз и техник. А также поделиться друг с другом о своих мечтах в постели.

Не стоит критиковать или обвинять друг друга. Если мечты вашей второй половинки вам не подходят, то можно просто найти компромисс. Главное - слышать партнера.

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