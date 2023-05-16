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Жизнь

Прямые авиарейсы запустили из России в Грузию

Появились прямые перелеты из России в Грузию. Об этом сообщает "Авиасейлс" в соцсетях.

Самолет.
Самолет.
unsplash.com

Самолеты будут летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю.

Рейсы запустят в работу 17 мая. Перелеты осуществляет авиакомпания "Азимут".

Длительность перелета на суперджете составит почти четыре часа.

Ранее Путин отменил визы для граждан Грузии.

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