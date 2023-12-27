Прожили и выжили. 10 главных событий Алтайского края по версии экспертов

2023 год был богат на масштабные изменения в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве и социальной жизни Алтайского края. Мы собрали 10 главных событий по нашей версии и попросили более 60 экспертов выбрать по три из них, чтобы составить топ. О том, что их больше всего волновало в прошедшем году, рассказали политики, министры, бизнесмены, врачи и культурные деятели.

Большие инфраструктурные проекты: завершение реконструкции моста на Новом рынке в Барнауле; капремонт Коммунального моста в Бийске; начало строительства развязки на Змеиногорском тракте

1 место – 41 балл

Спустя полтора года реконструкции в Барнауле открылся мост на пр. Ленина. Продолжается строительство развязки на Змеиногорском тракте, которую планируют сдать в ноябре 2024-го. А в Бийске отремонтировали Коммунальный мост через Бию, который хоть и потрепал горожанам нервы километровыми пробками, зато теперь о его ремонте можно не вспоминать.

Открытие моста по пр. Ленина после реконструкции. 30 ноября 2023. Анна Зайкова Коммунальный мост Бийска. Пресс-служба мэрии Бийска. Строительство развязки на Змеиногорском тракте. Дмитрий Лямзин

Хотя барнаульский мост расширили до шести полос, от заторов город это не спасло. А ведь именно этого ожидало большинство горожан. Поэтому для некоторых открытие стало скорее разочарованием.

«Да, на мосту пробок нет, но они есть до него и после – на ул. Матросова, Чкалова, Анатолия. Видимо, надо изучать трафик, перенастраивать светофоры. И, конечно, запускать больше единиц общественного транспорта. Люди жалуются, что на той же пл. Октября приходится ждать автобус по 20 минут. Это непозволительно», – комментирует Александр Молотов, глава фракции «Справедливая Россия – За правду» краевого Законодательного собрания.

Рост зарплат и рекордно низкий уровень безработицы

2 место – 29 баллов

В Алтайском крае уровень безработицы в третьем квартале 2023 года достиг исторически низкой отметки и составил 3,3%. В аналогичном периоде 2022 года было 3,6%.

«Казалось бы, хорошая, позитивная новость, но есть один момент. В нашем районе, как и почти во всем крае, эта ситуация оборачивается огромным дефицитом кадров», – говорит Сергей Давыденко, глава Бурлинского района.

Деньги. Финансы. pexels.com

«На рынке все меньше и меньше квалифицированных специалистов. И если в каких-то отраслях можно привлечь студентов, школьников или мигрантов, то в аутсорсинг по бухгалтерии, извините, кроме квалифицированного, узкого специалиста никого не примешь. Поэтому, конечно, для меня это самая острая и важная проблема», – подтверждает Татьяна Зорина, руководитель центра сопровождения бизнеса «Новые решения».

Нешуточный кадровый голод, в свою очередь, продолжает толкать вверх уровень оплаты труда в регионе. Рост реальных средних зарплат, с поправкой на инфляцию, оказался двузначным, чего в Алтайском крае не наблюдали с 2012-го. По итогам девяти месяцев 2023 года, согласно данным Алтайкрайстата, средняя зарплата составила 43 393 рубля. В номинальном выражении это больше, чем за тот же период прошлого года на 18,3%, а в реальном выражении – на 12,2%.

Форсированная индустриализация и беспрецедентные вложения в оборонную отрасль

3 место – 26 баллов

В январе-октябре 2023 года физический объем промышленного производства в Алтайском крае вырос на 7,1% к тому же периоду прошлого года. При этом наибольшие вложения шли в оборонную отрасль – поступали госзаказы, поддерживались импортозамещение и инфраструктурные проекты.

Крупные субсидии от Минпромторга России получили ФНПЦ «Алтай», «Сибприбормаш» и Рубцовский машиностроительный завод. Последний – на выполнение гособоронзаказа. В августе также сообщалось о выделении 15 млрд рублей Бийскому олеумному заводу на развитие новых направлений по взрывчатым веществам. А госкорпорация «Ростех» решила поддержать модернизацию завода «Барнаултрансмаш» более чем на 4 млрд рублей.

«Сибприбормаш» , Бийск. vk.com/biysk_all

«Сейчас идет активное «выселение» относительно мелких арендаторов- производственников из крупных оборонных предприятий советского времени. А это 90% всех площадей в этой сфере. И выбора других мест для производства просто нет в необходимом объеме. Есть риск закрытия небольших предприятий. С одной стороны, очень радует восстановление оборонной промышленности размаха времен СССР, с другой – государство может лишиться мобильного, быстро адаптирующегося рынка различных товаров, производимых небольшими организациями», – считает Алексей Дышлюк, директор компании «Корс».

Провал в обеспечении торговых сетей мясом кур и яйцами и рост цен на продукты

4 место – 21 балл

Яйца и мясо курицы начали понемногу дорожать еще летом. Но по-настоящему тревожно стало в ноябре: в торговых сетях покупателей встречали пустые полки и холодильники. А цены продолжали расти.

Под конец декабря ценник на яйца достиг уже 149,9 рублей, на некоторые – аж 174, а курицу по 400 рублей отпускают не больше 3 кг в руки в день.

Цены на яйца в Барнауле "ЧБ Барнаул"

Михаил Сафронов,

председатель Алтайского археологического общества:

«Эта проблема коснулась каждого жителя страны, каждого кошелька, и особенно обычных людей, для которых яйца и курица всегда были доступной едой на каждый день. Я сам никогда не думал, что за несколько месяцев товар в магазине может подорожать в два-три раза! Теперь для малообеспеченных граждан простейшая еда может стать недоступным деликатесом. Это просто ужас!»

Александр Молотов,

глава фракции «СР-ЗП»:

«Нет яиц, особенно в районах и селах, либо цены на них, мягко говоря, кусаются. Надеемся, что с обнулением ввозных пошлин и налаживанием логистики с поставкой яиц из-за рубежа проблема частично решится. Плюс есть возможность диктовать цены нашим государственным предприятиям, в частности фабрике «Молодежной». Но нужны системные меры. Например, субсидировать закупку кормов птицефабриками».

Яйца. Источник: ru.freepik.com/author/freepik

Сергей Давыденко,

глава Бурлинского района:

«Скажи жителям села лет этак 30 лет назад, что их будут беспокоить цены на яйца и мясо, тебя подняли бы, извините за каламбур, курам на смех. Ведь у каждого было свое хозяйство: и курицы, и коровы, и свиньи и много кого еще. Сейчас человек, содержащий личное подсобное хозяйство, – некоторое исключение из правил. А когда «гром грянул», оказалось, что и на селе теперь очень огорчаются из-за цен на яйца».

Начало строительства нового терминала в аэропорту им. Титова

5 место – 19 баллов

В ноябре в аэропорту им. Титова начали строительство нового терминала. Современное здание будет в два раза крупнее нынешнего и сможет обслуживать 1,1 млн человек в год. Для сравнения: в этом году через воздушную гавань прошло около 700 тыс. пассажиров.

Аэропорт им. Титова. Дмитрий Лямзин

Старому терминалу в будущем тоже найдут применение: там оборудуют международный терминал. Завершить все работы планируется до июля 2025 года. Стоимость контракта составила 6,4 млрд рублей.

«Это имидж региона. Старый аэровокзал давно себя изжил, даже морально. Теперь краю осталось обзавестись хорошей сетевой гостиницей», – отмечает Евгений Осипов, гендиректор «Аско-Мед-Плюс»

Сложная уборочная кампания и снижение урожая

6 место – 17 баллов

Условия сбора урожая в Алтайском крае в этом году оказались самыми сложными за последние 30 лет – об этом говорили и аграрии, и власти региона. Летом стояла засуха, а с началом уборочной кампании жара сменилась затянувшимися дождями. Уборку пришлось прервать, а впоследствии сушить более 4 млн тонн зерна.

Зерно. Комбайн. Пшеница. Поле. Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

Снизились и общие объемы собранных зерновых и зернобобовых. Аграрии получили примерно 4,7 млн тонн, в то время как в 2022 году сбор составил почти 6 млн тонн. Урожайными оказались только гречиха и соя. Гречихи, по предварительным оценкам, намолочено 884 тыс. тонн, что почти на 8% больше, чем годом ранее. Сои – 294 тыс. тонн.

«На этом фоне не может не беспокоить сокращение поголовья крупного рогатого скота из-за резкого снижения кормовой базы», – говорит Андрей Кривов, лидер фракции КПРФ в АКЗС.

Рост индивидуального жилищного строительства и спад спроса на подорожавшее многоэтажное жилье

7 место – 16 баллов

По данным Алтайкрайстата, с января по август 2023 года в регионе ввели в эксплуатацию 634 тыс. кв. м жилья. При этом доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составила 425 тыс. кв. м., показав рост на 20%. В то же время сдача многоквартирного жилья сократилась почти вдвое.

Вариант типового проекта для комплексной застройки. minstroyrf.gov.ru

Интерес к ИЖС в первую очередь связывают с увеличением стоимости жилья в многоквартирных домах из-за роста цен на все, что составляет себестоимость продукта. При этом снизилась покупательская способность – из-за увеличения процентной ставки по ипотеке и повышения первоначального взноса.

«Несмотря на рост спроса, индивидуальное жилищное строительство – не полноценный конкурент многоэтажному строительству. Очевидное доказательство – современные тенденции к вертикальному росту городов. Спрос на ИЖС, скорее, указывает на укрепление баланса между этими видами строительства. А это уже, безусловно, положительно сказывается на градостроительном развитии территорий», – уверена Ксения Белоусова, директор компании «Алгоритм».

Завершение этапов реконструкции «Изумрудного», «Юбилейного» и Центрального парков в Барнауле

8 место – 15 баллов

В этом году своими преображениями немало удивили барнаульские парки. «Изумрудный», например, начали реконструировать еще в 2020 году. Теперь там отстроили амфитеатр, обустроили дорожки, скамейки и освещение, а в обновленный пруд запустили японских карпов и катамараны на прокат.

Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Изумрудный парк в 2018 году. Анна Зайкова

«Юбилейный», через который многие боялись ходить даже в светлое время суток, и Центральный парки также порадовали новыми велосипедными и пешеходными дорожками, скамейками, освещением, видеонаблюдением, скульптурами, беседками и входной группой.

«Мы живем напротив парка «Изумрудный». С большим удовольствием гуляем там сами, гуляют наши дети. Уровень реконструкции, достойный нашего города», – рассказывает Дарья Иванова, генеральный директор компании «Алтай Сила».

Центральный парк зимой 2023 года. Анна Зайкова Парк "Юбилейный". Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула. Этим летом в Барнауле продолжилась масштабная реконструкция парка «Юбилейный. Анна Зайкова. Центральный парк зимой 2023 года. Анна Зайкова Центральный парк зимой 2023 года. Анна Зайкова Парк "Юбилейный". Пресс-служба Администрации Барнаула.

Межрегиональная художественная выставка «Сибирь XIII»

9 место – 9 баллов

Союз художников России проводит выставку «Сибирь» в разных городах раз в пять лет еще с 1960-х. Но Барнаулу ее доверили организовать лишь однажды, в 1980 году. И вот наконец, в 2023-м заявка от Алтайского края оказалась убедительнее, чем от других регионов. Выставка проходила с 5 по 29 июля и вызвала большой ажиотаж. За три с половиной недели ее посетили около 40 тыс. человек. Было представлено около 1,5 тыс. работ от 713 участников.

Выставка "Сибирь — XIII". Анна Зайкова. Выставка "Сибирь — XIII". Анна Зайкова. Выставка "Сибирь — XIII". Анна Зайкова.

«Придерживаюсь мнения, что именно уровень культурных проектов в регионе лучше всего характеризует общий «рейтинг социальной самодостаточности». Это была без преувеличения одна из лучших выставок за последние годы: по качеству представленных работ, уровню организации, зрительскому интересу», – говорит Дмитрий Шарабарин, руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая.

Запуск нескольких крупнейших животноводческих комплексов

10 место – 6 баллов

В Заринском районе открыли крупный молочный комплекс «Яново», который позволит увеличить производство молока в регионе на 30 тыс. тонн. В Тальменском районе после двухлетнего простоя «ЭкоНива Алтай» вовсю достраивает последние коровники и техпомещения. Предприятие уже выдает более 50 тонн молока в день, а в полную силу производство запустится в 2024 году. Что позволит увеличить производство молока в крае еще на 56 тыс. тонн.

Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе. Анна Зайкова

А в Смоленском районе сельхозпредприятие «Агро-Сибирь» запустило современный доильный зал с импортным оборудованием, два коровника по 600 голов и родильное отделение, рассчитанное на 297 голов.

«Алтай всегда считался все-таки менее промышленным, нежели сельскохозяйственным регионом, — считает Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка. — Поэтому появление в регионе крупных сельскохозяйственно перерабатывающих животноводческих комплексов говорит о том, что регион продолжает свое поступательное развитие в этом направлении».

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