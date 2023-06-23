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Жизнь

Проводы срочников, подмога из Ханты-Мансийска и воспоминания о шторме. Что произошло в Алтайском крае 23 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 23 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Пятый день подряд в Егорьевском районе бушует лесной пожар. Площадь возгорания уже достигла 9,7 тыс. га. 23 июня на помощь алтайским спасателям прибыли десантники «Авиалесоохраны» из Ханты-Мансийска.
  • Издание Baza сообщило, что бывший замглавы Калманского района признался в убийстве барнаульских абитуриенток в 2000 году. По данным источника, «дело можно считать раскрытым», однако подтверждения этому на данный момент нет.
  • В Новоалтайске проводили на службу срочников. Сначала их близкие держались бодро, но это сначала — до тех пор, пока парни не сели в автобус. Смотрите наш репортаж.
  • Жителям Барнаула напомнили, что 25 июня с 8:30 до 10:30 по городу пройдут участники Крестного хода до села Коробейниково. Водителей просят быть внимательными и строго соблюдать требования регулировщиков, знаков, разметки и ПДД.
  • 100 лет назад, 23 июня 1923 года, родился летчик-штурмовик из Барнаула, Герой Советского Союза Иван Гулькин. Почитайте, каким он был человеком, как еще малышом строил модели, ликовал от первого полета и всего два месяца не дожил до Победы.
  • А ровно 5 лет назад, 23 июня 2018 года, Барнаул накрыл страшный шторм. Апокалипсис на Оби, гибель «великанов» в дендрарии, город без света, трагедия на стройплощадке — вспоминаем, как это было.

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