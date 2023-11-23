Противостояние атмосферных «монстров» продолжается: какая погода ожидается в Сибири до начала календарной зимы

Противостояние циклона и антициклона продолжается. Антициклон усиливается, но положение его существенно не меняется. Углубляется и циклон, который направляется на восток.

Накануне циклон немного углубился — центр его сместится в Оренбургскую область. Усилился и антициклон, но по натиском циклона он сместится в юго-восточном направлении. На Урале и на юго-востоке Западной Сибири морозы ослабеют, а в Иркутской области и в Забайкалье — усилятся, указывает 19rusinfo.ru.

Тепло

Антициклон не исчез с синоптических карт и 23 ноября. Но ослаб и сместился немного на восток. Циклон начал заполняться.

Он поддержит теплую погоду на юге Западной Сибири.

А с Северной Атлантики спешит очередной циклон. Несколько циклонов, идущих один за другим, принесут на Европейскую территории обильные снегопады, доберутся атмосферные фронты циклонов и до Сибири.

Перевес

Противостояние атмосферных «монстров» продолжается, перевес пока на стороне циклонов.

Плюс на минус

Между тем в Алтайском крае, по данным погодных сервисов дневная температура будет со знаком плюс с 24 ноября до 25 ноября. Вплоть Начало календарной зимы — с легким минусом. Прогнозируются мокрый снег с небольшим дождем. Естественно, при осадках будет гололедица.

Между тем опасные для климата изменения в стратосфере обнаружили исследователи. И пришли к выводу, что из-за гроз и штормов в средних слоях атмосферы растет концентрация водяного пара. Это может негативно сказаться на климате.

Рекорды на день

Самая высокая температура 23 ноября в Барнауле составила плюс 8 градусов тепла в 1964 году. А минус 34 градуса в этот день зафиксировали в 1987 году.