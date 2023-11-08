10 ноября
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Жизнь

Противогололедными средствами обрабатывают дороги и тротуары в Барнауле

Дорожные бригады «Автодорстрой» продолжают очищать дороги и устранять гололед, сообщает администрация Барнаула.

Обработка дороги песчано-соляной смесью.
Обработка дороги песчано-соляной смесью.
www.mos.ru

Противогололедными средствами посыпали улицы во всех районах города.

Тротуары по проспекту Ленина от площади Октября до площади Баварина дорожники обработали противогололедным средством «Бионорд».

Также ночью вывезли большое скопление снега с площади Сахарова, проспекта Ленина, с улиц Матросова, Юрина, Мерзликина, Папанинцев, Молодежной, Северо-Западной, Антона Петрова, Балтийской, Маяковского, Кулагина.

Отмечается, что днем работы будут продолжаться.

Ранее сообщалось, что Барнаул начали обрабатывать песком, реагентами и смесями.

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