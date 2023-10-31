Жители вышли на протест из-за строительства нового ЖК

Но соседи по ул. Георгиева, 44 недовольны происходящим. Как сообщает "В КУРСЕ 22 | Барнаул", жители всеми силами пытаются остановить стройку и протестуют.
Причины по которым жители против стройки
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В первую очередь, горожане переживают за парковочные места. Их и сейчас не так много, а с появлением нового ЖК вовсе не останется.
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Соседи говорят, что рабочие будут ездить на строительных машинах по их асфальту. Это может испортить его состояние, а его положили минувшим летом в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".
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Барнаульцы недовольны вероятным шумом и грязью от стройки. Это будет идти не только на жилой дом, но и на детский сад №188, он находится совсем рядом с "Искрой".
Помимо этих причин, люди, живущие по ул. Георгиева, 44 опасаются, что строительство двух высоток навредит их дому и может снизить несущую способность оснований и фундаментов ближайших зданий.
Вечером 31 октября против строительства высказалось 50 человек.
Ранее на градсовете обсудили, как восстановить уничтоженный собор на пл. Свободы в Барнауле.