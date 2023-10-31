Жители вышли на протест из-за строительства нового ЖК

Но соседи по ул. Георгиева, 44 недовольны происходящим. Как сообщает "В КУРСЕ 22 | Барнаул", жители всеми силами пытаются остановить стройку и протестуют.

В первую очередь, горожане переживают за парковочные места. Их и сейчас не так много, а с появлением нового ЖК вовсе не останется.

Соседи говорят, что рабочие будут ездить на строительных машинах по их асфальту. Это может испортить его состояние, а его положили минувшим летом в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".