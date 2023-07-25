Просверливший себе череп новосибирец рассказал о боли и открывшихся ему способностях

Житель Новосибирска Михаил Радуга, просверливший себе череп ради осознанных снов , рассказал Telegram-каналу Mash Siberia о том, как проходила его операция и какие способности ему открылись.

Михаил Радуга рассказал, что самостоятельная операция прошла более болезненно, чем он себе представлял.

"Несмотря на анестезию, я чувствовал боль с самого начала. Первые полчаса — это был, конечно, ад для меня и для моей психики", - рассказывает он.

К врачам мужчина обратился не сразу, а только спустя неделю после эксперимента, когда понял, что кровотечение не останавливается. С имплантом же новосибирец проходил пять недель. Врачи запретили мужчине физические нагрузки и полеты на самолете, пока не заживет дыра в голове.

Несмотря на боль и опасность для жизни, Радуга считает операцию удачной. Во сне у него получилось согнуть руку и не проснуться.

Теперь мужчина планирует нести свои знания в массы и помогать людям контролировать свои сны. Он хочет делать малоинвазивные чипы, которые не потребуют вмешательства дрели.

Также стало известно, что Михаил Радуга известен в узких кругах. Он написал несколько тематических книг: "Справочник астрального оздоровления", "Сверхвозможности человека: как стать экстрасенсом" и другие бестселлеры.