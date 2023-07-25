25 июля
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Жизнь

Просверливший себе череп новосибирец рассказал о боли и открывшихся ему способностях

Житель Новосибирска Михаил Радуга, просверливший себе череп ради осознанных снов, рассказал Telegram-каналу Mash Siberia о том, как проходила его операция и какие способности ему открылись.

Новосибирец просверлил себе череп дрелью, чтобы контролировать осознанные сны
Новосибирец просверлил себе череп дрелью, чтобы контролировать осознанные сны
Mash Siberia

Михаил Радуга рассказал, что самостоятельная операция прошла более болезненно, чем он себе представлял.

"Несмотря на анестезию, я чувствовал боль с самого начала. Первые полчаса — это был, конечно, ад для меня и для моей психики", - рассказывает он.

К врачам мужчина обратился не сразу, а только спустя неделю после эксперимента, когда понял, что кровотечение не останавливается. С имплантом же новосибирец проходил пять недель. Врачи запретили мужчине физические нагрузки и полеты на самолете, пока не заживет дыра в голове.

Несмотря на боль и опасность для жизни, Радуга считает операцию удачной. Во сне у него получилось согнуть руку и не проснуться.

Теперь мужчина планирует нести свои знания в массы и помогать людям контролировать свои сны. Он хочет делать малоинвазивные чипы, которые не потребуют вмешательства дрели.

Также стало известно, что Михаил Радуга известен в узких кругах. Он написал несколько тематических книг: "Справочник астрального оздоровления", "Сверхвозможности человека: как стать экстрасенсом" и другие бестселлеры.

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