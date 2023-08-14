Прошел тропами Рериха и разбросал счастье по миру. Что мы знаем о художнике Цесюлевиче, который переехал из Латвии на Алтай

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Леопольд Цесюлевич родился 22 августа 1937 года в Риге в семье латиниста Романа Цесюлевича.
- В 1955 году Цесюлевич окончил Рижскую художественную школу им. Я. Розенталя и в этом же году поступил в Академию художеств Латвийской ССР на факультет станковой живописи. Его учителями были Эдуард Калнынь, Отто Скулме, Хуго Скулме и Конрад Убан.
- В 1961 году Цесюлевич защитил дипломную работу «1919 год в Латгалии. На подвиг». Затем его направили работать в филиал Рижского училища прикладного искусства в городе Резекне. В ноябре 1961 года педагогика художника прервалась службой в Советской Армии.
- В 1963 году Леопольд Цесюлевич приехал в Барнаул. С февраля 1964 года он работал художником-живописцем в мастерских Алтайского отделения художественного фонда РСФСР.
- В 1968 году Цесюлевича приняли в Союз художников СССР. И спустя 38 лет ему присвоили звание заслуженного художника России.
- Выдающимися произведениями живописца были монументальные полотна «Плоды горного сада», «Алтайские цветоводы. Время расцвета», «Алтайские розы» и «Руки творящие (Бригада. Рационализаторы)».
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Леопольд Цесюлевич писал портреты доктора географических наук Виктора Ревякина (на фоне Белухи), дирижера Евгения Борисова и учителя русской словесности – Руфины Овсиевской.
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Цесюлевич с юных лет изучал наследие семьи Рерихов. В 1967 году он поехал в горные районы Алтая и повторил маршрут экспедиции Николая Рериха 1926 года. Во время путешествия художник записывал воспоминания старожилов, а потом рассказывал о них в газетах и журналах.
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Леопольд Цесюлевич предлагал создать музей русского крестьянского зодчества под открытым небом на основе дома-усадьбы проводника экспедиции Николая Рериха – Варфоломея Атаманова, и создать в нем экспозиции по крестьянской культуре района. И да, музей открыли в 1984 году.
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Картины Леопольда Цесюлевича известны не только в России, но и за рубежом. Его работы хранятся в музее Николая Рериха в Нью-Йорке, музее Саппоро в Японии, Государственном художественном музее Алтайского края, ГМИЛИКА, Рубцовской, Михайловской, Родинской картинных галереях и не только.