Прощай, школа! Как прошел последний звонок в Барнауле — фоторепортаж altapress.ru

Сегодня, 23 мая, для барнаульских школьников прозвучал последний звонок. Корреспондент altapress.ru побывал на празднике выпускников.

Сегодня последний звонок провели в 87 барнаульских школах. В Гимназии №40 выпускники пели песни, танцевали вальс и внимательно слушали наставления учителей.

Последний звонок в Гимназии №40. Дмитрий Лямзин Последний звонок в Гимназии №40. Дмитрий Лямзин Последний звонок в Гимназии №40. Дмитрий Лямзин Последний звонок в Гимназии №40. Дмитрий Лямзин Последний звонок в Гимназии №40. Дмитрий Лямзин Последний звонок в Гимназии №40. Дмитрий Лямзин Последний звонок в Гимназии №40. Дмитрий Лямзин Последний звонок в Гимназии №40. Дмитрий Лямзин Последний звонок в Гимназии №40. Дмитрий Лямзин Последний звонок в Гимназии №40. Дмитрий Лямзин Последний звонок в Гимназии №40. Дмитрий Лямзин Последний звонок в Гимназии №40. Дмитрий Лямзин Последний звонок в Гимназии №40. Дмитрий Лямзин Последний звонок в Гимназии №40. Дмитрий Лямзин Последний звонок в Гимназии №40. Дмитрий Лямзин

Счастливые юноши и девушки с красными лентами через плечо сегодня вспоминали свои первые уроки, ответы у доски, контрольные и первую "пятерку". Родители пришли поддержать детей в этот важный день.

В школе №125 девушки в ажурных фартуках и парни в костюмах на церемонии вступления во взрослую жизнь смеялись и плакали, получали напутствия от учителей.

Ребята поблагодарили учителей за совместно проведенные школьные годы. Выпускники танцевали вальс, пели песни и показывали творческие номера.

Ранее стало известно, сколько выпускников отпразднуют последний звонок в Барнауле.