Прощаться с осенью рано: об этом красноречиво заявляет листва на деревьях

Не только прогнозы синоптиков служат для россиян источником знаний о погоде.

Народные приметы особенно востребованы в межсезонье. Еще накануне говорилось о том, что через неделю будет снег с дождем. А уже сейчас за окном солнце, и можно форсить без шапок. но недолго. Ведь уже в 18:24 — начнется закат в Барнауле, а с ним придет и прохлада.

Заметим, именно по народным приметам 18 октября можно узнать, скоро ли настанет зима.

Так, если в этот день шел снег — смело расчехляйте пуховики. Но снега нет и листья на плодовых деревьях еще краснеют. Это говорит о том, что прощаться с осенью рано.

Между тем уже 19 октября в Алтайском крае дневная температура воздуха поднимется до плюс 19 градусов. В Барнауле — до плюс 17. Ветер юго-западный.

Тем не менее выяснилось, когда устойчивый снежный покров ляжет в Сибири. В западной части Сибири в начале зимы уже сформируется снежный покров, и он будет устойчивым весь месяц.

Показатели температуры воздуха – ее средние дневные значения в Сибирском федеральном округе — составят минус 11 градусов.

Однако синоптики не исключают резкое похолодание в регионе в декабре — столбик термометра опустится до минус 18 градусов днем, а ночные температуры составят минус 30.

Резкое похолодание спровоцируют холодные арктические массы.

Много снежных дней придется на вторую половину декабря, но к наступлению Нового года снег прекратится. Установится ветреная морозная погода.