Прорыв водопровода на одной из улиц Барнаула устранили

«Росводоканал Барнаул» устранил затопление ул. Попова, случившееся 15 мая, сообщают в пресс-службе мэрии города.

Повреждение на водопроводной сети имело диаметр 300 мм и произошло по адресу ул. Попова, 29.

Вода залила большую территорию, перекрыв доступ к пешеходным переходам и остановкам.

Из-за аварии, на время ремонта, отключили холодную воду в нескольких административных зданиях.

Однако сотрудники барнаульского водоканала справились с проблемой раньше намеченного срока - около десяти вечера вместо шести утра.

Над устранением работала бригада специалистов и пять единиц техники.

Ранее барнаульцы продолжали протестовать из-за прокладки водопровода через их улицы.