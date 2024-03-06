Промерз грунт: у барнаульцев все еще нет холодной воды. Время устранения повреждений

Отмечается, что работы осложняет большое количество коммуникаций, в том числе электрических кабелей. А также необходимо отогревать грунт из-за его промерзания.
Холодной воды нет по следующим адресам:
ул. Северо-Западная, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 35а, 39, 41.
Автоцистерна находится по адресу ул. Северо-Западная, 29.
Ориентировочное время устранения повреждений — 17:00.
Ранее сообщалось, что в барнаульских Затоне и Спутнике отключили воду из-за плановых работ.
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