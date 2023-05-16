Прокуратура требует через суд закрыть пансионат в с. Труд Топчихинского района с бесчеловечными условиями проживания

В начале апреля депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев инициировал прокурорскую проверку условий проживания инвалидов и пенсионеров в пансионате, расположенном в с. Труд Топчихинского района. Напомним, партийцы были шокированы, увидев, как живут постояльцы в этом учреждении. После обнародования информации, ситуацией заинтересовался Следственный комитет РФ.

Прокуратура района, совместно с Роспотребнадзором и ГУ МЧС провели проверку в данном учреждении. Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства – а именно, "отсутствует горячее водоснабжение в умывальной зоне, уборка помещений в Центре, в том числе с применением моющих и дезинфицирующих средств, не проводится, постельные принадлежности не подвергаются дезинфекции", – говорится в ответе ведомства. Прокурором района вскрыты факты нарушений при организации питания постояльцев – нарушается температурный режим хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складском помещении; отсутствует достаточный запас продуктов.

Также проверяющие обнаружили несоблюдение мер противопожарной безопасности – отсутствует внутренний противопожарный водопровод, автоматические установки пожаротушения, жилые комнаты не оборудованы эвакуационными выходами. Не досчитались необходимого количества колясок для граждан маломобильных граждан. Все выявленные факторы явились основанием для возбуждения прокурором района в отношении АНО ЦСП "Равновесие" дела об административном правонарушении и направления в суд искового заявления о запрете деятельности учреждения до устранения имеющихся нарушений.

Как сообщается в ответе прокуратуры, в производстве следственных органов находится уголовное дело, возбужденное 14 апреля текущего года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238. УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Кроме того, должностные лица, указанного Центра привлечены к административной ответственности.

Прокурором района совместно с органами социальной защиты решается вопрос о расселении постояльцев в другие учреждения социального обслуживания.

Александр Терентьев оставляет проблему на контроле до полного ее разрешения, сообщили в Общественной приемной депутата.