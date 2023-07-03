Прокуратура нашла нарушения при ремонте дорог в алтайском городе

Прокуратура Бийска проверила качество ремонта дорог на территории города и выявила многочисленные нарушения, сообщает " Бийский рабочий ".

Автомобилисты уже год объезжают участок на ул. Сенной, особенно после осадков - под водой скрываются огромные ямы.

В 2022 году власти города внесли проблемную дорогу в нацпроект и начали активный ремонт. Однако даже после капремонта нашлись новые проблемы.

Оказалось, люк на ул. Сенной возвышается над асфальтом. А вокруг - разрушенное покрытие. Это создает аварийную ситуацию, при наезде автомобиль может пострадать.

К тому же, на новом асфальте появляются трещины, неровности на поверхности.

Подрядчику дали один месяц, чтобы устранить недочеты.

Кроме того, прокурор Бийска проверил работу на коммунальном мосту. Он сверил, насколько сроки работ по графику соответствуют выполненным.

Выяснилось, что работы идут согласно плану и даже опережают график по некоторым участкам - на неделю.

Ранее власти Барнаула заявили о скором окончании реконструкции моста на проспекте Ленина.