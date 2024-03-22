22 марта
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Жизнь

Прокатились с ветерком. В Барнауле пассажиры трамвая ехали с открытыми дверями

Водитель трамвая №9 решил с утра освежить пассажиров и не закрыл двери, сообщает «В Курсе 22».

Трамвай.
Трамвай.
barnaul.org

Отмечается, что сколько так проехал трамвай неизвестно.

Причины такого решения водителя уточняются.

Ранее сообщалось, что новосибирского водителя трамвая чуть не убило током.

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