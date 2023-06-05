Проигравших нет, только победители. В Барнауле прошла спартакиада Алтайкрайэнерго–2023

На лыжной базе «Локомотив» прошла двухдневная Спартакиада Алтайкрайэнерго. В ней приняли участие девять филиалов компании и аппарат управления.

Энергетики соревновались в мини-футболе, волейболе, стритболе, настольном теннисе, гиревом спорте, дартсе, перетягивании каната, а также в веселых стартах. Руководители состязались в управленческом матче — стрельбе из воздушной винтовки и лука. Также руководители сыграли в петанк. Это игра, зародившаяся в средние века во Франции. Суть игры состоит в точном бросании металлических шаров разных цветов.

В Барнауле прошла спартакиада Алтайкрайэнерго–2023. Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго. В Барнауле прошла спартакиада Алтайкрайэнерго–2023. Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго. В Барнауле прошла спартакиада Алтайкрайэнерго–2023. Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго. В Барнауле прошла спартакиада Алтайкрайэнерго–2023. Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго. В Барнауле прошла спартакиада Алтайкрайэнерго–2023. Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго. В Барнауле прошла спартакиада Алтайкрайэнерго–2023. Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго. В Барнауле прошла спартакиада Алтайкрайэнерго–2023. Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго. В Барнауле прошла спартакиада Алтайкрайэнерго–2023. Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго. В Барнауле прошла спартакиада Алтайкрайэнерго–2023. Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго. В Барнауле прошла спартакиада Алтайкрайэнерго–2023. Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго. В Барнауле прошла спартакиада Алтайкрайэнерго–2023. Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго.

Участников спартакиады приветствовали гендиректор Алтайкрайэнерго Сергей Приб и замначальника железной дороги по Алтайскому теруправлению Андрей Кульдишов. В закрытии спартакиады и награждении победителей принял участие министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Андрей Кульдишов, замначальника железной дороги по Алтайскому теруправлению. Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго.

Первое место в общем командном зачете заняли прошлогодние чемпионы — Новоалтайские МЭС. Капитана команды, начальника службы подстанций Александра Сенатова признали лучшим футболистом спартакиады. Электромонтер по испытаниям и измерениям электротехнической лаборатории Змеиногорских МЭС Денис Мерлицкий стал лучшим вратарем.

В Барнауле прошла спартакиада Алтайкрайэнерго–2023. Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго.

Команда аппарата управления смогла улучшить прошлогодние показатели и занять второе место. Бронза досталась спортсменам из филиала «Кулундинские МЭС». Этого результата команда смогла достичь благодаря тяжелоатлетам: кулундинцы стали лучшими в перетягивании каната и гиревом спорте.

Кубок генерального директора Сергей Приб вручил директору филиала «Алейские МЭС» Александру Самойлову.

Сегодня нет проигравших, только победители! Двое суток мы прожили на одной площадке, команды плечом к плечу сражались за первое место, невзирая на должности и статусы. Благодарю всех спортсменов и болельщиков за позитив и самоотдачу! Год от года коллектив Алтайкрайэнерго становится только крепче и лучше, — подчеркнул Сергей Приб.

Лучшим игроком по волейболу среди девушек стала контролер энергосбыта филиала «Змеиногорские МЭС» Марина Вострова. Титул «Самый опытный волейболист» получил мастер участка по ремонту оборудования филиала «Новоалтайские МЭС» Михаил Малыгин.

Кубок профсоюза достался команде филиала «Кулундинские МЭС», ее наградил председатель профсоюзной организации, заместитель гендиректора по транспорту электрической энергии Сергей Фомакин.

В Барнауле прошла спартакиада Алтайкрайэнерго–2023. Фото предоставлено компанией Алтайкрайэнерго.

Кроме того, во время подведения итогов Сергей Приб представил спортсменов, которые в ближайшее время начнут подготовку к Спартакиаде энергетиков Алтая.