Проект «Образ будущего» и «Жилищная Инициатива» вручили призы победителям конкурса детских видеороликов.

Победителями стали 3 участника, которые получили современные гаджеты: планшет «iPad», смартфон «Samsung» и умную колонку «Яндекс Станция». Ещё 15 участников были отмечены большими сладкими призами. Всем победителям вручили награды 1 июня – в День защиты детей!
Победителями конкурса стали:
1 место – Анна Матушкина (7 лет), видеоролик про театр кукол «Сказка».
2 место – Тимофей Шмаков (7 лет), видеоролик про парк «Изумрудный».
3 место – Кристина и Альбина Вяткины (6 лет), видеоролик про набережную реки Обь.
В этом году был учрежден специальный приз от Юрия Гатилова, генерального директора строительной компании «Жилищная Инициатива».
Специальный приз – Варвара Цепенок (6 лет), видеоролик о лучших детских площадках в Барнауле.
Этот конкурс стал для нас настоящим открытием, мы с членами жюри узнали много новых мест в нашем городе, о которых ранее даже не догадывались. Но всё же лидерами по количеству видеороликов стали всем известные места: парк «Изумрудный», нагорный парк и набережная, парк «Юбилейный», парк «Лесная сказка», а также городские театры и учебные заведения. Отмечу, что были и видеоролики с предложениями по строительству в городе новых инфраструктурных объектов, в числе которых, например, создание парковой зоны за ТРЦ «Европа», – рассказал автор проекта «Образ будущего» Алексей Линник.
В число 15 лучших участников конкурса вошли:
- Илья Золотухин (5 лет).
- Анна Скрипкина (5 лет).
- Екатерина Бичалева (5 лет).
- Данила Ефанов (6 лет).
- Екатерина Рыбакова (8 лет).
- Анастасия Борцова (8 лет).
- Амалия Кропачева (8 лет).
- Ярослав Пантюхин (10 лет).
- Владимир Колесников (10 лет).
- Михаил Ларионов (11 лет).
- Валерия Бурачевская (12 лет).
- Анна Гордиенко (12 лет).
- Артур Рыбаков (12 лет).
- Анна Кинякина (12 лет).
- Егор Черемнов (13 лет).
«Образ будущего» — проект, рассказывающий о перспективах развития Барнаула и Алтайского края, а также о нынешних реалиях в рамках цикла видеоинтервью с лидерами общественного мнения, предпринимателями, представителями власти, сферы культуры и образования.
Генеральный спонсор конкурса: ООО «Жилищная Инициатива».
Информационный партнер конкурса: ИД «Алтапресс».