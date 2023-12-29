29 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
﻿
Жизнь

Проект «Образ будущего» и «Жилищная Инициатива» вручили призы победителям ежегодного конкурса рисунков

В новогоднем конкурсе детских рисунков от проекта «Образ будущего» и строительной компании «Жилищная Инициатива» приняло участие более 400 детей из краевой столицы, что практически в два раза превышает количество участников годом ранее. Конкурс проходил с 15 по 28 декабря, участникам конкурса было необходимо нарисовать рисунок, на котором изобразить, каким они хотят видеть город Барнаул в будущем.

Арина Цепенок, победитель конкурса «Образ будущего-2023».
Арина Цепенок, победитель конкурса «Образ будущего-2023».
Фото предоставлено проектом «Образ будущего».

Победителями стали 3 участника, которые получили технологичные гаджеты: современный планшет, новый смартфон и умную колонку. Ещё 15 участников были отмечены большими сладкими призами, а также абсолютно каждый участник получил подарочный сертификат!

Победителями конкурса стали:

  • 1 место — Арина Цепенок, 7 лет.
  • 2 место — Егор Зыков, 11 лет.
  • 3 место — Анна Федюшкина, 12 лет.
Арина Цепенок, 1 место.
Арина Цепенок, 1 место.
Фото предоставлено проектом «Образ будущего».
Рисунок 1 место.
Рисунок 1 место.
Фото предоставлено проектом «Образ будущего».
Егор Зыков, 2 место.
Егор Зыков, 2 место.
Фото предоставлено проектом «Образ будущего».
Рисунок 2 место.
Рисунок 2 место.
Фото предоставлено проектом «Образ будущего».
Анна Федюшкина, 3 место.
Анна Федюшкина, 3 место.
Фото предоставлено проектом «Образ будущего».
Рисунок 3 место.
Рисунок 3 место.
Фото предоставлено проектом «Образ будущего».

Я хочу сказать огромное спасибо за организацию этого замечательного конкурса для детей. Организаторы дают возможность раскрыть художественные способности участников в очень важном и полезном формате с продуманной тематикой. Приятно, что есть такие компании, как «Жилищная Инициатива», которые думают о детях и их будущем! — отметила мама одного из участников, Наталья.

В число лучших участников конкурса вошли:

  1. Киселев Никита, 6 лет.
  2. Молчанов Иван, 6 лет.
  3. Зыкова Варвара, 6 лет.
  4. Менцель Анна, 7 лет.
  5. Рыжов Матвей, 7 лет.
  6. Кошелева Варвара, 8 лет.
  7. Сафронова Елизавета, 8 лет.
  8. Чичварова Алиса, 8 лет.
  9. Чупина Кристина, 9 лет.
  10. Кинякин Захар, 10 лет.
  11. Садыкова Елена, 10 лет.
  12. Смолин Семен, 10 лет.
  13. Мезенцев Тимофей, 11 лет.
  14. Чупин Евгений, 12 лет.
  15. Крисиндович Ангелина, 13 лет.

В этом году конкурс собрал более 400 участников и это очень хороший показатель. Выросшее практически вдвое количество участников говорит нам о том, что дети даже в очень юном возрасте готовы думать и фантазировать о развитии нашего родного Барнаула. Мы совместно с ГК «Жилищная Инициатива» постарались определить самые яркие и смелые работы, и я уверен, что у нас это получилось! В следующем году мы обязательно проведем аналогичный конкурс, возможно, что даже в обновлённом формате, — рассказал создатель проекта «Образ будущего», Алексей Линник.

«Образ будущего» — проект, рассказывающий о перспективах развития Барнаула и Алтайского края, а также о нынешних реалиях в рамках цикла видеоинтервью с лидерами общественного мнения, предпринимателями, представителями власти, сферы культуры и образования.

Информационный партнер конкурса: ИД «Алтапресс».

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость