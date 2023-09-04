Проедают и пропивают. Чем отличается рацион жителей городов и сел Алтайского края

6 721 рубль тратит на питание среднестатистический житель Алтайского края ежемесячно. При этом на селе едят меньше молока и мяса, чем в городе, а также меньше тратят на алкоголь. Чем отличается рацион сельских и городских жителей на Алтае, читайте в материале altapress.ru.

Кто больше тратит

Среднестатистический горожанин в Алтайском крае потребляет продуктов питания на 6 565 рублей в месяц, селянин — на 6 931 рублей. Впрочем, часть этих сумм составляют продукты, достающиеся потребителям бесплатно (с огородов, садов).

В деревне их доля в стоимостном выражении достигает 1 648 рублей, в городе она вдвое ниже и составляет 710 рублей. Поэтому в конечном итоге денежные затраты горожан окажутся примерно на 10% выше.

Продуктовый магазин. Корзина. СС0

Молоко и мясо — не для всех

Может показаться парадоксальным, но мяса в алтайских селах едят на 18,2% меньше, чем в городе. При этом тратят на него только на 10,6% меньше. Это может быть обусловлено тем, что в личном хозяйстве мясных животных держат все реже, а цена покупного мяса одинакова, как для города, так и для деревни.

Что касается молочных продуктов, то их потребление в городе и деревне практически одинаково, но на селе оно, все-таки, ниже на 0,6%. Вместе с тем, и траты на «молочку» в сельской местности на 15,4% ниже, чем в городе. Также горожане на 10,4% больше деревенских жителей тратят на готовые блюда.

Молоко. Дойка. unsplash.com

Альтернативные белки

Потребление всех остальных категорий продуктов на селе выше. Рыбы в деревне едят на 21,4% больше, но и расходуют на нее на 16,7% больше средств. Зато экономия наблюдается в потреблении куриного яйца — на селе его едят на 18,7% больше, чем в городе, а тратят на это на 16,7% меньше.

Недорогие сорта рыбы, а также куриные яйца, фактически, помогают деревенским жителям восполнять недостаток животных белков и жиров, связанный с невысоким, по сравнению с городом, потреблением мясной продукции.

На производстве "Алтай рыба" в Тальменском районе. Анна Зайкова

Второй хлеб

Наибольший разрыв между селом и городом наблюдается в потреблении овощей и бахчевых — их на селе потребляют почти на 57% больше, чем в городе, а тратят на это на 4,7% меньше. Кроме того, в сельской местности предпочитают высокоуглеводные продукты. Лидером среди них выступает «второй хлеб» — картофель.

В деревне его потребление на 46% выше, чем в городе, а денег на картошку расходуется вчетверо меньше, поскольку ее выращивают едва ли не на всех приусадебных участках. Помимо картофеля, в сельской местности едят на 43% больше хлеба. Правда, и тратят на него, а также на крупу, тоже больше, чем в городе — на 26,1%.

Картофель, овощи, продукты, урожай. pixabay.com/

Сладкая жизнь по-алтайски

Еще в деревнях на 40,9% выше потребление сахара и кондитерских изделий, селяне тратят на них на 17,8% больше горожан. Повышенное потребление сахара на селе связано, в том числе, с большим распространением консервации — например, ягод, из которых делают варенья и компоты.

Кстати, фруктов и ягод на селе едят больше на 18,5%, однако дело вовсе не в том, что фрукты растут в садах — согласно статистике, селяне тратят на фрукты и орехи на 27,3% больше, чем горожане.

Варенье. freepik.com

Дело — табак

В деревне вдвое больше тратят на табачные изделия. Эти траты составляют 5,7% всех расходов среднестатистического алтайского потребителя на непродовольственные товары, тогда как в городе этот показатель равняется лишь 2,8%.

Зато среднестатистический горожанин ежемесячно тратит на алкогольные напитки 225 рублей, тогда как селянин — 178 рублей. Впрочем, это объясняется большей распространенностью на селе самогоноварения и наиболее дешевых сортов алкоголя.