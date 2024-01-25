Продукт есть - купить некому. Алтайские производители пантов теряют миллионы из-за отсутствия продаж

Половину произведенных на Алтае пантов маралов заводчики не могут продать, а вырученных денег не хватает даже на то, чтобы накормить животных. Об этих и других проблемах маралового производства рассказал Петр Свиридов, генеральный директор холдинга «Алтамар» на круглом столе ИД «Алтапресс»

Насущный вопрос

Проблемы в производстве пантов маралов преследуют животноводческие хозяйства Алтая с 2020 года. Сначала пантовому рынку мешала пандемия, из-за которой международные границы были закрыты. Теперь же ситуация обострилась в связи с геополитической обстановкой.

Как известно, главный импортер маральих рогов с Алтая - это Южная Корея. В Азии панты находятся на самой вершине традиционной медицины и сравнимы только с женьшенем. Их используют для сохранения силы и молодости. Около 85% продукции уходит иностранным покупателям.

С производством пантов у алтайских заводчиков проблем нет. В прошлом году было срезано более 128 тонн сырых пантов. Однако такой богатый урожай некому продавать. По словам Петра Свиридова, сегодня около 50% произведенных пантов остаются нереализованными. Сейчас корейская сторона испытывает серьезные трудности с транспортной логистикой, отчего страдает торговля с Алтаем.

Маралы в Алтайском биосферном заповеднике. Фото: Анна Зайкова.

«В прошлом году на выездной сессии АКЗС зам. министра сельского хозяйства Михаил Чмырев сказал, что Алтайский край производит пантов на 280 млн рублей. Чуть лучше цифры в Республике Алтай. Но это не та сумма, о которой можно было бы говорить. Ведь что такое 280 млн, если только на одном алтайском биофармкластере оборот составляет 11 млрд рублей», — рассуждает Петр Свиридов.

По-прежнему российским предпринимателям не удается поднять цену на панты на зарубежном рынке. Несмотря на то, что доллар только растет, стоимость алтайского продукта, наоборот, падает. Подобную проблему отмечал еще в 2020 году генеральный директор мараловодческого комплекса Алтайского района Рем Воронков:

"У нас они приобретают по 300 долларов за килограмм, а у себя продают по 1 тыс. долларов и выше".

Однако алтайским заводчикам приходится соглашаться даже на такую цену, так как продукт нужно сбывать каждый год, иначе будет не на что кормить животных.

«В некоторых хозяйствах денег не хватает даже на то, чтобы накормить маралов, не говоря уже о других условиях, что абсолютно неправильно», — считает Свиридов.

В Алтайском биосферном заповеднике сфотографировали маралов. altzapovednik.ru

Курс на внутренний рынок

Несмотря на расхваленные целебные свойства пантов, в России они мало востребованы. Основные потребители – это туристы, отдыхающие в алтайских лечебницах.

«Необходимо обратить внимание отечественных санаториев и клиник, которые предоставляют услуги с применением пантов и крови маралов. Хотелось бы, чтобы они закупали сырье именно у алтайских производителей, а не из-за рубежа», — подчеркнул Петр Свиридов.

В России пантовое оленеводство наиболее развито в Республике Алтай и Алтайском крае. За рубежом панты производят в Казахстане, Китае и Новой Зеландии.

В Республике Алтай разведением маралов занимается 68 хозяйств различных форм собственности, 8 из них – племенные. Общее поголовье маралов составляет 58,4 тыс. голов.

После республики, Алтайский край занимает второе место в России по производству пантов. В 2022 году поголовье животных в специализированных хозяйствах региона насчитывало более 27 тыс. голов.

«Многие рассуждают как: то, что получше, отправить за рубеж. А то, что в Азии не купят, можно продать в России. Меня, как человека, занимающего мараловодством, это обижает. Ведь мы можем создать достойный рынок», — считает Петр Свиридов.

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