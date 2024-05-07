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Жизнь

Проблема с углем, прогноз на лето и новый аэровокзал. Что произошло в Алтайском крае 7 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 7 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Бурлинский район едва не остался без угля из-за одного из поставщиков. Местные власти обеспокоены тем, что ситуация может повториться.

◆ В Барнауле построили первый этаж нового аэровокзала.

◆ Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился прогнозом на лето в Сибири.

◆ Известная алтайская сыроварня «Логовская» решила открыть новое производство, запустить франшизу собственной торговой сети и уйти из сетевых магазинов.

Altapress.ru собрал шедевральные отзывы о знаковых местах Барнаула: про вокзал, аэропорт, мост и буквы в Нагорном парке.

◆ Барнаульцы смогут добраться до Шарм-эль-Шейх напрямик из Толмачево. О новых условиях поездок в Египет — в нашем кратком обзоре.

◆ Барнаульский дизайнер, автор бренда «Гладиолус» Наталья Звягина рассказала, как от торговли в палатке на бийском базаре и тех самых переодеваниях «на картонках» пришла к высокой моде.

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