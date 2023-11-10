Пробки начинают сковывать Барнаул в пятницу вечером

В пятницу вечером такие заторы уже привычны. Проехать с ветерком невозможно на ул. Цеховой, причем пробка залила и пр. Комсомольский.
Та же ситуация на пр. Ленина от БЮИ МВД до площади Октября. Те, кто пытаются выехать в центр с ВРЗ, застревают на ул. Профинтерна и Советской.
Пр. Строителей бордовый уже с 15 часов, судя по "Яндекс.Пробкам".
Встала и Молодежная улица от поликлиники №3. А возле Сейфуллинского переулка ДТП.
Почти черная ул. Челюскинцев, начиная от Чкалова и до самого проспекта Строителей. Скорее всего, трамваи тоже столпились.
Пробка начинается от пер. Ядринцев, 90 до пр. Строителей.