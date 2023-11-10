Пробки начинают сковывать Барнаул в пятницу вечером

Сервис "Яндекс.Пробки" показывает в Барнауле 7 баллов на 16:10. При этом по прогнозам, уже после 17:00 пробки дойдут до 9 баллов.

В пятницу вечером такие заторы уже привычны. Проехать с ветерком невозможно на ул. Цеховой, причем пробка залила и пр. Комсомольский.

Та же ситуация на пр. Ленина от БЮИ МВД до площади Октября. Те, кто пытаются выехать в центр с ВРЗ, застревают на ул. Профинтерна и Советской.

Пр. Строителей бордовый уже с 15 часов, судя по "Яндекс.Пробкам".

Встала и Молодежная улица от поликлиники №3. А возле Сейфуллинского переулка ДТП.

Почти черная ул. Челюскинцев, начиная от Чкалова и до самого проспекта Строителей. Скорее всего, трамваи тоже столпились.

Пробка начинается от пер. Ядринцев, 90 до пр. Строителей.