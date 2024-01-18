Про лечение опасных преступников и подготовку города к Крещению. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Крещение пройдет уже завтра, 19 января. Как готовят Обь к празднику — смотрите здесь . А что еще произошло в Алтайском крае — в моей подборке.

Как в алтайской психбольнице принудительно лечат опасных преступников

В Барнауле лечат маньяков, насильников и убийц. Только тех, кто совершил преступления в невменяемом состоянии, конечно. На этом специализируется отделение психиатрической больницы им. Ю. К. Эрдмана.

Психиатр объяснил нам, что время пребывания в отделении зависит от характера правонарушения, его тяжести, повторности. Каждые полгода пациенты проходят комиссию, которая решает – стоит ли продлевать лечение в нынешних условиях или можно переводить его на другой тип режима.

Почитайте, кого содержат в больнице Эрдмана и как они там лечатся.

Больница, медицина. CC0

Жилой квадрат в Барнауле как в Кубани

В ЖК "Широта" на ул. Просторная, 390 начали продавать квартиры. Стойкое ощущение, будто жилой квадрат в них из золота. Например, студия площадью 28,3 кв.м. будет стоить 3,7 млн рублей. То есть более 155 тыс. рублей за один кв. м.

Если погуглить, выяснится, что столько же стоит жилой квадрат на Кубани. Но там, простите, солнце хотя бы есть не только летом.

Зато евродвушки в "Широте" предлагают от 4,8 млн рублей (41,8 кв. м).

Посмотреть на планировки квартир и их разнообразие можно здесь.

Проект домов на ул. Просторная, 390. Алтайгражданпроект

Где в Барнауле пройдет Крестный ход и когда освятят проруби

В Знаменском монастыре (ул. Большая Олонская, 26) 19 января служба начнется в 8:30, а в 11:00 оттуда стартует Крестный ход. Крестный ход пройдет по ул. Большая Олонская до ул. Мамонтова. Далее по проезжей части ул. Мамонтова до пр. Ленина с выходом на территорию площади Баварина, затем по проезжей части с выходом на территорию Речного вокзала - к Крещенскому городку.

После освящения воды все желающие смогут окунуться в прорубь. Купель на бывшем Речном Вокзале будет открыта до 00:00 часов 20 января.

На озере Пионерском окунуться в прорубь можно будет в ночь с 18 на 19 января и весь следующий день. Купель откроется в полночь 18 января и закроется 19 января в 23:00.

Крещение Господне 2023. Анна Зайкова.

Что еще почитать?

Машиностроитель Дмитрий Беляев рассказал altapress.ru о конкурентах, инвестициях и перламутровых пуговицах.

Общепит в центре Барнаула продают за 20 млн рублей. Посмотрите, что в нем интересного.

Самое важное - в нашем Telegram-канале