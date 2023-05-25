Привет из Санниково, диспансеризация и возвращение елей. Что произошло в Алтайском крае 25 мая

- Жителей Алтайского края зовут на диспансеризацию. Атеросклероз, гипертония, ишемия сердца, заболевания сосудов головного мозга и варикоз — заболевания, которые она выявляет чаще всего.
- За четыре года в Алтайском крае так и не выполнили поручение Дмитрия Медведева: построить ФОК в Санниково. Глава краевого Минспорта объяснил, почему так вышло.
- В Первомайском районе переполнены дороги и школы. Проблема заключается в том, что там проживает вдвое больше людей, чем принято считать. О «замкнутом круге» в интенсивно застраиваемых поселках рассказали власти района.
- На площади Октября в Барнауле начали высаживать зеленые ели — взамен тех, что срубили еще в 2012 году, 11 лет назад. Сделать это подрядчика, занимающегося реконструкцией Художественного музея, обязала прокуратура, однако дата озеленения тогда не была установлена.
- Отрасль сельхозмашиностроения в Алтайском крае показала рост в 10% по итогам 2022 года, сообщил Виктор Томенко. Губернатор назвал это направление одним из самых перспективных.
- Синоптики составили для Алтайского края предварительный прогноз на июнь. В среднем, дневная температура будет составлять около +23 градусов, а ночная – +17. Погода будет преимущественно пасмурной.
- Ровно 50 лет назад, 25 мая 1973 года, был подписан указ о создании АлтГУ. Посмотрите первые фотографии вуза и почитайте, как он забрал корпус у политеха, пережил пожар и чуть не уехал на Гору.
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