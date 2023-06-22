25 июня
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Жизнь

Притворяются мертвыми и убегают первыми. Какие змеи водятся на Алтае и стоит ли их бояться

Altapress.ru рассказывает, какие пресмыкающиеся обитают на просторах Алтая и почему не так страшен змей, как его малюют.

Уж обыкновенный.
Уж обыкновенный.
ru.wikipedia.org

Уж обыкновенный

Эти змеи широко распространены в умеренных широтах Евразии. У ужей нет ни капли яда, зато есть отличные навыки плавания. Питаются они в основном лягушками, грызунами и рыбой.

Уж не агрессивен: при виде человека он спасается бегством, а если поймать его, будет шипеть, выбрасывать голову или жидкость с мерзким душком, после чего притворится мертвым.

Потревоженный уж принял угрожающую позу.
Потревоженный уж принял угрожающую позу.
ru.wikipedia.org
Полоз.
Полоз.
ru.wikipedia.org
Уж поедает жабу.
Уж поедает жабу.
ru.wikipedia.org

Щитомордник

Самая ядовитая змея на территории Алтайского края. Щитомордника можно встретить в предгорных районах. Обычно он прячется между камней. Кстати, яд этой змеи содержит не только гимолитик, который разрушает сосуды, но и нейротоксин, вызывающий паралич мускулатуры.

Щитомордник.
Щитомордник.
ru.wikipedia.org
Щитомордник.
Щитомордник.
ru.wikipedia.org

Питается щитомордник в основном мелкими грызунами и птицами, ящерицами, изредка — яйцами птиц и змей.

Гадюка обыкновенная

Эту ядовитую змею можно встретить не только в Сибири, но и в Великобритании, и даже в Заполярье. Гадюка может прожить до 30 лет, а ее яд содержит гимолитик, который разрушает сосуды и вызывает отек на месте укуса.

Обыкновенная гадюка.
Обыкновенная гадюка.
ru.wikipedia.org
Гадюка-меланист без зигзагообразного рисунка.
Гадюка-меланист без зигзагообразного рисунка.
ru.wikipedia.org

Враги гадюки — еж, у которого есть иммунитет к яду, барсуки, орлы-змееяды и совы. А еще человек — потому что он вырубает лес и меняет ландшафты.

Восточная степная гадюка

Тоже ядовитая змея, но не смертельно опасная для человека. После укуса восточной степной гадюки может возникнуть отек конечностей, общее недомогание, может повыситься температура. Симптомы спадают в течении 1-3 дней.

Степная гадюка.
Степная гадюка.
ru.wikipedia.org
Спаривание степных гадюк.
Спаривание степных гадюк.
ru.wikipedia.org

Восточная степная гадюка полезна сельскому хозяйству: поедает грызунов и саранчу. Также ее яд используют в медицине. Эта змея включена в Красную книгу России.

Полоз

Неядовитая и даже полезная змея, которую часто путают с гадюкой. Ее, в отличие от щитомордника и гадюки, можно встретить на дачных участках. Полозы — отличные охотники на мышей. Характерное отличие этой змеи от других – рисунок в виде темной подковы на голове.

Полоз.
Полоз.
ru.wikipedia.org

Почему не стоит бояться змей на Алтае

  • Змеи никогда не нападают на человека первыми
  • В медицинских учреждениях есть сыворотки от яда гадюки и щитомордника. Опасно не само отравление, а аллергические реакции на яд и последствия разрушения стенок сосудов.
  • В черте города редко встречаются змеи в принципе, потому что они плохо переносят городской шум и нагрузку транспорта на грунт.
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