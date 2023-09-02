Приметы на Самойлов день: что категорически запрещено делать 2 сентября

В чем суть праздника?
В Самойлов день церковь вспоминает пророка Самуила, которого считают заступником всех мужчин. По преданию, именно молитва Самуила избавила еврейский народ от власти филистимлян.
Что следует делать 2 сентября
Считается, что главный ритуал этой даты — накормить мужчин вкусным обедом. Славянки 2 сентября ставили на стол все яства, что были в доме, и обязательно баловали мужей праздничными блюдами. Так семейная жизнь обещает быть долговечнее и крепче.
Что запрещено в Самойлов день
Категорически запрещается оставлять без присмотра детей. Есть поверье, что их могут запугать темные силы. От этого могут возникнуть болезни и жуткие сны.
Не рекомендуется 2 числа ходить к водоемам. Считается, что в праздник водяные устраивают шабаш и ритуальные пляски на берегах, поэтому могут утащить человека в темное царство.
Нужно отказаться от охоты. В Самойлов день высока вероятность стать жертвой злого и голодного лесного хищника.
Не стоит идти к парикмахеру. По преданию, 2 сентября вместе с волосами можно «обрезать» годы жизни. Мужчинам нельзя сидеть дома и бездельничать — так можно накликать нищету и неудачи.
Народные приметы на Самойлов день
- Вокруг луны красный круг — быть беде;
- Много рябины — к дождям и пасмурной осени;
- Усилились холода — к снежной зиме;
- Утренние заморозки — к хорошим урожаям в следующем году;
- Много маслят в лесу — будет много ягод через год;
- Кроты роют норы — к потеплению.