4 сентября
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Жизнь

Приметы на Самойлов день: что категорически запрещено делать 2 сентября

2 сентября православные отмечают Самойлов день. Почему в праздник нельзя оставлять детей без присмотра и нужно кормить мужей вкусным обедом — в материале altapress.ru.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

В чем суть праздника?

В Самойлов день церковь вспоминает пророка Самуила, которого считают заступником всех мужчин. По преданию, именно молитва Самуила избавила еврейский народ от власти филистимлян.

Что следует делать 2 сентября

Считается, что главный ритуал этой даты — накормить мужчин вкусным обедом. Славянки 2 сентября ставили на стол все яства, что были в доме, и обязательно баловали мужей праздничными блюдами. Так семейная жизнь обещает быть долговечнее и крепче.

Еда. Продукты. Выпечка.
Еда. Продукты. Выпечка.
СС0

Что запрещено в Самойлов день

Категорически запрещается оставлять без присмотра детей. Есть поверье, что их могут запугать темные силы. От этого могут возникнуть болезни и жуткие сны.

Не рекомендуется 2 числа ходить к водоемам. Считается, что в праздник водяные устраивают шабаш и ритуальные пляски на берегах, поэтому могут утащить человека в темное царство.

Нужно отказаться от охоты. В Самойлов день высока вероятность стать жертвой злого и голодного лесного хищника.

Парикмахер
Парикмахер
СС0

Не стоит идти к парикмахеру. По преданию, 2 сентября вместе с волосами можно «обрезать» годы жизни. Мужчинам нельзя сидеть дома и бездельничать — так можно накликать нищету и неудачи.

Народные приметы на Самойлов день

  • Вокруг луны красный круг — быть беде;
  • Много рябины — к дождям и пасмурной осени;
В этом году невероятный урожай рябины.
В этом году невероятный урожай рябины.
Анна Зайкова
  • Усилились холода — к снежной зиме;
  • Утренние заморозки — к хорошим урожаям в следующем году;
  • Много маслят в лесу — будет много ягод через год;
  • Кроты роют норы — к потеплению.
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