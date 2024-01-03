Приметы и традиции 3 января: почему нельзя заниматься тяжелой работой на Прокопьев день

Традиции Петра-полукорма
Святого не зря прозвали "полукормом". К 3 января животные съедали уже половину запасов корма. Тогда хозяева проверяли амбары и просматривали "сусеки" - не загнило ли что-либо.
Также люди делали обереги для оставшихся запасов. Например, клали поверх зерна две лучины, чтобы корм не тронули грызуны.
Чтобы защитить жилище от сглаза, хозяева клали серебряный предмет на видное место в доме - например, маленькую серебряную ложку. Верили, что после этого люди с недобрыми помыслами будут обходить жилище стороной.
Что нельзя делать 3 января
- Не рекомендуется обещать и клясться - если не выполнить обещание, то человека будут ждать потери.
- Нельзя подслушивать и подглядывать - можно лишиться зрения и слуха.
- Опасно для здоровья заниматься тяжелой работой, особенно таскать тяжести на спине.
- Нельзя стричься — к выпадению волос и облысению.
Приметы Петра-полукорма
- Каким будет Петр, таким и сентябрь будет.
- Много снега в этот день – к хорошему урожаю.
- Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым.
- Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо – к сильным морозам.
- Ярко-красный рассвет сулит метель.
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