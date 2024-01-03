Приметы и традиции 3 января: почему нельзя заниматься тяжелой работой на Прокопьев день

В народно-православном календаре 3 января отмечают Прокопьев день. По другому его еще называют Петр-полукорм. Православная церковь вспоминает митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Петра-полукорма

Святого не зря прозвали "полукормом". К 3 января животные съедали уже половину запасов корма. Тогда хозяева проверяли амбары и просматривали "сусеки" - не загнило ли что-либо.

Также люди делали обереги для оставшихся запасов. Например, клали поверх зерна две лучины, чтобы корм не тронули грызуны.

Чтобы защитить жилище от сглаза, хозяева клали серебряный предмет на видное место в доме - например, маленькую серебряную ложку. Верили, что после этого люди с недобрыми помыслами будут обходить жилище стороной.

Что нельзя делать 3 января

Не рекомендуется обещать и клясться - если не выполнить обещание, то человека будут ждать потери.

Нельзя подслушивать и подглядывать - можно лишиться зрения и слуха.

Опасно для здоровья заниматься тяжелой работой, особенно таскать тяжести на спине.

Нельзя стричься — к выпадению волос и облысению.

Приметы Петра-полукорма

Каким будет Петр, таким и сентябрь будет.

Много снега в этот день – к хорошему урожаю.

Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым.

Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо – к сильным морозам.

Ярко-красный рассвет сулит метель.

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