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Жизнь

Приметы и традиции Спиридона и Никодима - как поселить в своем доме удачу 13 ноября

День Спиридона и Никодима или Никодимов день отмечали на Руси 13 ноября. Православная церковь вспоминает преподобных Спиридона и Никодима, иноков Киево-Печерского монастыря.

Курица, петух, птица.
Курица, петух, птица.
СС0

Традиции Спиридона и Никодима

После Синичкина дня продолжали чествовать охотников и рыболовов. Удача на промысле означала, что год будет успешным.

Не забывали и о зимних приготовлениях. В этот день кур переводили в зимние закутки. Курятники утепляли и строили маленькие сарайчики, где домашняя птица могла переждать холода.

Традиционным блюдом дня становилась запеченная курица. Также из нее варили бульон, делали курники и котлеты.

Курица, петух, птица.
Курица, петух, птица.
СС0

Что нельзя делать 13 ноября?

  • Не стоит просить знакомых помочь с местом работы — оно будет неудачным и не принесет финансовой стабильности.

  • Нельзя разговаривать с незнакомцами — можно их неудачи привлечь.

  • Не рекомендуется поднимать с пола пуговицу или другую оторвавшуюся от одежды вещь — иначе сглазят.

  • Запрещено есть мясо животных — только куриное мясо.

Курица, петух, птица.
Курица, петух, птица.
СС0

Приметы Никодимова дня

  • Воробушки громко чирикают – будет тепло.
  • Не слышно пения птиц — скоро грянет мороз.
  • Мелкий дождь — к затяжному ненастью.
  • Сны, приснившиеся в этот день, сбудутся через 9 дней.
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