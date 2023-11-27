Приметы и традиции 27 ноября - о чем стоит позаботиться на Филиппов день

Традиции Филиппова дня
С 27 ноября начинался Рождественский пост. В этот день еще можно есть мясо и молочные продукты, но с 28 ноября переходили на постные каши, фрукты, овощи, хлеб.
В Филиппов день было принято задабривать домового. Ему выносили еду, оставшуюся после ужина, во двор. За это домашний дух берег скотину от морозов и болезней.
Девушки гадали на будущего супруга. Они прятали кусочек говядины под подушку и приговаривали: «Суженый-ряженый! Приди ко мне во сне заговляться». Во сне к девушке должен был явиться будущий муж.
Постная еда. Хлеб
СС0
Что нельзя делать 27 ноября
- Нельзя раздавать еду людям - они могут благополучие из дома унести.
- Запрещено ходить в лес - можно наткнуться на голодных озлобленных волков.
- Родителям не рекомендуется ссориться со своими детьми - ссора может затянуться на долгое время.
- Не стоит принимать подарки - а то навлечете на себя и близких беду.
Волк
СС0
Приметы Филиппова дня
- Иней в этот день обещает хороший урожай овса.
- Если идет дождь, то пшеницы в следующем году много будет.
- Услышать карканье ворон – к оттепели.
- Если солнечно, то урожай хлеба будет неважный.
- Если облачно или снег идет – к непогоде в мае.