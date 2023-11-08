Приметы и традиции на Дмитриев день - о чем помолиться и что стоит сделать

Традиции Дмитриева дня
В этот день люди молились святому Димитрию Солунскому о выздоровлении и о защите. Помощи у него просят воины, чтобы с достоинством перенести тяготы службы.
Кроме того продолжали поминать ушедших родных и близких. Устраивали поминальную трапезу — на стол выставляли блины, кутью, пироги.
Также 8 ноября заканчивался сезон сватовства. Чтобы успеть вступить в брак, незамужним девушкам полагалось покормить бездомного пса.
Бездомная собака
СС0
Что нельзя делать 8 ноября?
- Запрещено в этот день играть свадьбу.
- Нельзя выполнять дела, связанные с водой — мыть, стирать, купаться. Считалось, что в этот день вода принадлежит мертвым.
- Не стоит брать в руки острые предметы, иначе можно судьбу укоротить.
- Незамужним девушкам нельзя гладить котов — так муж гулящим будет.
Невеста, свадьба.
СС0
Приметы Дмитриева дня
- Если в этот день тепло, то зима будет теплая и сырая.
- Если выпал снег, то и на Пасху пойдет.
- Если утром иней видно, то зима будет снежная.
- За окном снег лежит или день морозный – весна будет поздней.
- Лед все еще не сковал реки — до конца ноября морозов можно не ждать.