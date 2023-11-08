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Жизнь

Приметы и традиции на Дмитриев день - о чем помолиться и что стоит сделать

На Руси 8 ноября праздновали Дмитриев день. Православная церковь чтит память Дмитрия Солунского – христианского святого, великомученика.

Заморозки, осень.
Заморозки, осень.
СС0

Традиции Дмитриева дня

В этот день люди молились святому Димитрию Солунскому о выздоровлении и о защите. Помощи у него просят воины, чтобы с достоинством перенести тяготы службы.

Кроме того продолжали поминать ушедших родных и близких. Устраивали поминальную трапезу — на стол выставляли блины, кутью, пироги.

Также 8 ноября заканчивался сезон сватовства. Чтобы успеть вступить в брак, незамужним девушкам полагалось покормить бездомного пса.

Бездомная собака
Бездомная собака
СС0

Что нельзя делать 8 ноября?

  • Запрещено в этот день играть свадьбу.
  • Нельзя выполнять дела, связанные с водой — мыть, стирать, купаться. Считалось, что в этот день вода принадлежит мертвым.
  • Не стоит брать в руки острые предметы, иначе можно судьбу укоротить.
  • Незамужним девушкам нельзя гладить котов — так муж гулящим будет.
Невеста, свадьба.
Невеста, свадьба.
СС0

Приметы Дмитриева дня

  • Если в этот день тепло, то зима будет теплая и сырая.
  • Если выпал снег, то и на Пасху пойдет.
  • Если утром иней видно, то зима будет снежная.
  • За окном снег лежит или день морозный – весна будет поздней.
  • Лед все еще не сковал реки — до конца ноября морозов можно не ждать.
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