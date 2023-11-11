Приметы и традиции на Анастасию Овечницу и Авраамия Овчара - от чего следует отказаться

Традиции Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара
В середине ноября заканчивали стричь овец. В честь этого шли молиться святой Анастасии, которая считалась покровительницей баранов и овец — за это она и получила свое прозвище.
Анастасия помогает рукодельница, которые прядут шерстяные нитки и шьют теплые одежды. А также может подсобить в валянии валенок и изготовлении сукна.
Авраам же был заступников овчаров.
Особенно чествовали 11 ноября пастухов. Их угощали гостинцами, желали им крепкого здоровья и долгой жизни.
Что нельзя делать 11 ноября?
- Нельзя этот день проводить в одиночестве — может привести к крупной ссоре с родственниками.
- Женщинам не стоит ходить с голой шеей — ее следует украсить бусами или платком.
- Запрещено носить вещи, сделанные из овечьей шерсти — можно накликать беду.
- Не рекомендуется оставлять ребенка одного — его могут напугать злые духи.
Приметы Овчарного праздника
- Низко движутся облака по небу – к похолоданию.
- Если ночью иней, то днем снега не будет.
- Голуби воркуют – значит, погода будет хорошая.
- Домашние питомцы целый день спят – скоро наступит холодная зима.
- Вороны громко и часто каркают – будет дождь.