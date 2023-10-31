Приметы и традиции Лукова дня - что нельзя делать 31 октября

Традиции Лукова дня
В народе святого Луку считали покровителем иконописи и живописи. В этот день ему молились иконописцы.
В день Луки приговаривали: «Всякое умение дается трудом», «К чему лежит душа, к тому и руки приложатся».
Также Луков день ассоциировали с созвучным овощем — луком. 31 октября устраивали луковые базары. Также нужно было съесть хоть немного лука. чтобы не болеть до конца года.
Лук репчатый
СС0
Что нельзя делать 31 октября
- Не стоит есть острую пищу — к недугам.
- Ни в коем случае не стоит переедать — лучше поголодать.
- Нельзя в этот день рубить деревья, ломать ветви, срывать кору.
- Запрещено употреблять алкогольные напитки.
Зелёный лук
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Приметы Луки Голодного
- Если в день Луки снег не выпадет, то зима нескоро настанет.
- Мутные звезды – к дождю.
- Облака с севера на юг плывут – к солнечной погоде.
- Бледный и мутный месяц – к снегу или дождю.
- Корова против ветра морду поднимает – к дождливой погоде.
- Кошка пол царапает — к ветру.