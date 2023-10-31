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Жизнь

Приметы и традиции Лукова дня - что нельзя делать 31 октября

31 октября на Руси отмечали Луков день, которого еще прозвали Лукой Голодным. Православная церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Луку, который был сподвижником апостола Павла и автором одного из четырех Евангелий о Деяниях святых апостолов.

Православная церковь. Храм
Православная церковь. Храм
СС0

Традиции Лукова дня

В народе святого Луку считали покровителем иконописи и живописи. В этот день ему молились иконописцы.

В день Луки приговаривали: «Всякое умение дается трудом», «К чему лежит душа, к тому и руки приложатся».

Также Луков день ассоциировали с созвучным овощем — луком. 31 октября устраивали луковые базары. Также нужно было съесть хоть немного лука. чтобы не болеть до конца года.

Лук репчатый
Лук репчатый
СС0

Что нельзя делать 31 октября

  • Не стоит есть острую пищу — к недугам.
  • Ни в коем случае не стоит переедать — лучше поголодать.
  • Нельзя в этот день рубить деревья, ломать ветви, срывать кору.
  • Запрещено употреблять алкогольные напитки.
Зелёный лук
Зелёный лук
freepik.com/@azerbaijan_stockers

Приметы Луки Голодного

  • Если в день Луки снег не выпадет, то зима нескоро настанет.
  • Мутные звезды – к дождю.
  • Облака с севера на юг плывут – к солнечной погоде.
  • Бледный и мутный месяц – к снегу или дождю.
  • Корова против ветра морду поднимает – к дождливой погоде.
  • Кошка пол царапает — к ветру.
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