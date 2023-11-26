Приметы и традиции Ивана Златоуста - кому помолиться и что съесть 26 ноября

Традиции Ивана Златоуста
В этот день люди с утра шли в церковь и молились Иоанну Златоусту о справедливом суде над мздоимцами (коррупционерами) и обманщиками.
Традицией Иванова дня была лепка пельменей. Вся семья садилась за стол и лепила пельмени. Причем начинка необязательно могла быть мясной - ее можно было сделать грибной и даже рыбной.
Существовало поверье, что чем больше налепишь и съешь, тем счастливее и удачнее будет следующий год. Это время называли пельменной порою.
С этого дня начинали дуть сильные ветра, и люди укрепляли во дворах постройки. Считалось, что ленивых стихия накажет.
Что нельзя делать 26 ноября?
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Нельзя шить постельное и нательное белье - вещи принесут неудачи и швее, и тем, кто будет их носить.
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Не стоит отдавать детские игрушки ребенка — можно отдать и его будущую удачу.
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Не рекомендуется сплетничать и болтать попусту - это навлечет болезни.
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Запрещено брать и давать взятки и незаконные вознаграждения — Иоанн Златоуст строго накажет мошенников.
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Не стоит делать стрижку, маникюр, делать макияж.
Приметы Ивана Златоуста
- В печи угли ярко тлеют – будет непогода.
- Днем порывистый ветер, который к вечеру затихает – ожидается потепление.
- Млечный путь хорошо виден – к стуже.
- Если звезды ярко сверкают на небе, то жди снегопада и похолодания.
- Слышно как лес шумит – погода испортится.
- Днем снегопад – к вечеру мороз.