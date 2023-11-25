Приметы и традиции Ивана Милостивого - что не стоит делать 25 ноября

На Руси отмечали день Ивана Милостивого 25 ноября. Этот праздник еще прозвали Иваном Снежным. Православная церковь чтит память Александрийского патриарха Иоанна Милостивого. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Ивана Милостивого

В этот день наступала настоящая морозная и снежная зима. Люди запрягали лошадей в сани и ехали на рынок - закупать и продавать товар.

Опыт показывал, что снег, выпавший 25 ноября, лежит до самой весны.

Зиму плохо переносили маленькие дети - они часто болели. Поэтому родители на Иоанна Милостивого молили Бога за своих дочерей и сыновей, просили им крепкого здоровья и счастливой доли.

Также с приходом морозов заканчивалась свадебная неделя. Следующая возможность предоставлялась только в конце зимы. Потому девушки, оставшиеся без пары, с завистью смотрели на своих замужних подруг.

Зима. Снег. Закаливание. unsplash.com

Что нельзя делать 25 ноября?

Нельзя думать о плохом - негатив может плохо отразиться на вашей жизни в ближайшие годы.

Не стоит отказывать в милостыне.

Свободным девушкам не рекомендуется проводить время в женской компании - иначе в ближайшие год они не выйдут замуж.

Не стоит игнорировать советы и замечания родственников - 25 ноября они несут особенную ценность.

Нельзя покупать одинаковую обувь вместе с подругой - будут неудачи в любви.

Женщина. Зима. Снег. unsplash.com

Приметы Ивана Милостивого