Приметы и традиции Филимонова дня: что можно и нельзя делать 27 декабря

Филимонов день на Руси отмечали 27 декабря. Этот день прозвали также "Калинники" или "Хозяин Филимон". Православная церковь почитает память Фирса, Левкия и Каллиника – христианских мучеников. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Филимонова дня

Предки верили, что в этот день нечисть бесится и гуляет по улицам. Помимо духов и ведьм может явиться сам черт в образе козла, барана, собаки, зайца или свиньи.

Считалось, что злые духи не трогают хороших хозяев, поэтому в этот день в избах наводили порядок.

Также люди верили, что нечисть боится воды, особенно святой. Поэтому 27 декабря обязательно умывались и ходили в баню.

Вода. Ладонь. Отключение воды. СС0

Что нельзя делать 27 декабря?

Не рекомендуется употреблять спиртные напитки - пьяный человек становится легкой мишенью для злых духов.

Нельзя ходить грязным и неопрятным - нечисть может напасть.

Не стоит начинать новые дела - они могут неудачно закончиться.

Запрещено подбирать что-либо с улицы - оно принесет неудачу.

Котик грустит. открытые источники (CC0)

Приметы Филимонова дня