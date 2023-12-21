Приметы и традиции Дня зимнего солнцестояния и Анфисы Рукодельницы

Традиции 21 декабря
В этот день девушки занимались рукоделием: ткали, пряли и вышивали. Они не только скрашивали время, но и создавали собственное приданное. На вещах вышивали специальные знаки, защищающиеся от сглаза и порчи.
В честь праздника пекли ритуальные пироги - караваи, которые по форме напоминали солнце.
Раньше 21 декабря колядовали, а молодые девушки гадали на суженого - так как до смены календарей на этот день приходилось Рождество.
Сытный пирог.
Домашняя пекарня
Что нельзя делать 21 декабря?
- Нельзя ходить в грязных вещах и творить дурные поступки - в таком негативной ключе пройдет будущий год.
- Не стоит грустить и плакать.
- Не рекомендуется торопиться с выбором важных решений - можно совершить ошибку.
- Нельзя заниматься рукоделием в присутствии других людей - они могут сглазить.
Зима. Солнце. Снег
СС0
Приметы 21 декабря
- Если в этот день вьюга, то лето будет ненастным.
- Снегопад сулит дождливое лето.
- Если с утра синички чирикают, ночью жди мороза.
- Если птицы под крышу прячутся, будет метель.
- Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.