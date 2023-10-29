Приметы и действительность, вкуснее рыбы колбаса, берега Телецкого в снегу. Что произошло на Алтае

- Воскресный день прошел относительно спокойно. По-прежнему многих интересует погода. Так вот, именно 29 октября можно было узнать, какие сюрпризы преподнесет небесная канцелярия. Так, при тучах и порывистом ветре нас ожидает затяжное ненастье. Низкие зависшие тучи были. А ветра — нет. Вот гадай теперь. Но синоптики опираются не на приметы. И уже сообщили, что 30 октября в регионе ожидается порывистый ветер.
- В Барнауле прошла очередная осенняя продовольственная ярмарка. Ее товарооборот составил 10 млн рублей. Барнаульцы купили рыбы, мяса, колбасы с конфетами. Следующая ярмарка пройдет 4 ноября.
- Изменилось расписание некоторых пригородных поездов в Алтайском крае. Дело в том, что в регионе ведут капитальный ремонт железнодорожных путей.
- А берега Телецкого озера укрыло снежным покрывалом. Это временный покров. Но медленное, но верное приближение зимы ощущается как никогда.
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